Tíží mě nevědomost, svěřila se Sáblíková

Pětkrát přivezla ze zimních olympijských her medaili! Exkluzivní sbírku tří zlatých, jedné stříbrné a jedné bronzové chce česká rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková rozšířit v sobotním závodě na 3000 metrů při premiérovém vystoupení v bitvách pod pěti kruhy v Pchjongčchangu.

„Ohromně se těším. Ale současně mám strach, že to dopadne úplně jinak, než bych si přála," popisuje rozpoložení třicetiletá reprezentantka u kávy z řetězce rychlého občerstvení v olympijské vesnici sportovců v Kangnungu nedaleko rychlobruslařského oválu.

Důvod obrovského napětí je prostý: závodnice ze Ždáru nad Sázavou prožila svízelnou sezónu, na jejímž začátku ji limitovalo zraněné levé koleno, a tak zmeškala velkou část letní přípravy. A když konečně patálie s nohou překonala, přišly bolesti zad, které vyvrcholily v listopadu. Sáblíkovou začala zlobit ploténka, jenže potřebovala závodit, aby se do Pchjongčchangu vůbec kvalifikovala. Misi i přes děsivé bolesti zvládla a počtvrté bude startovat na zimních olympijských hrách.

„Přes veškeré nadšení, že jsem zase součástí téhle jedinečné události mnou lomcuje skličující pocit, že jsem dva měsíce nemohla trénovat, jak bych potřebovala," vysvětluje. „Všichni očekávají, že přivezu domů medaili, ale já vážně nevím, jak na tom jsem. Před minulými olympijskými závody jsem věděla, že pokud něco opravdu nepohnojím sama, měla bych placku získat. Jenže momentálně netuším, zda jsem připravená i fyzicky. Trenér mě uklidňuje, ale já mám prostě strach, že ten výpadek jsem nedohnala. A tahle nevědomost mě tíží," vypravuje pár hodin před prvním ostrým vystoupením v Pchjongčchangu.

Novák jako psycholog

I přes všechny obavy rozdává úsměvy. „V úterý se mi jezdilo tak dobře, že jsem ve středu trénink na ledě vynechala, abych si ten hezký pocit nezkazila," culí se Sáblíková.

„První den na ledě tady v dějišti her vypadala, jako když neumí bruslit. Měla náladu pod psa, podle toho se i chovala. Chtěl jsem ji poslat domů. Ale v průběhu čtvrtka a pátku byla uvolněná. Sama cítí, že se zlepšila. Je příjemná, až mě překvapovala. Ideál by byl dostat Martinu do rozpoložení ještě o pár procent lepšího," vykládá trenér Petr Novák. „I proto jsem ve čtvrtek přestal být trenérem a začala moje úloha psychologa, aby na led šla s přesvědčením, že může bojovat o zlato," popisuje Novák.

A jaký bude ideální průběh závodu? „Dobrý a rychlý start, pak nasadit vysoké tempo a vydržet až do cíle," směje se Sáblíková nad základní taktickou poučkou a doufá, že stejně rozesmátá bude i v sobotu až proletí cílem jubilejního desátého startu na olympijských hrách.