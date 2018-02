RYCHLOBRUSLENÍ ON-LINE: Medaile? Start Erbanové se blíží. Zdráhalová zajela skvěle

Erbanová loni ve stejné hale a na stejné distanci skončila v rámci mistrovství světa pátá, tentokrát by se chtěla posunout ještě výš. Větší šanci má ale spíše na poloviční trati, na níž vyhrála lednovou generálku při Světovém poháru v Erfurtu.

„Cílem je medaile. Neříkám si, že to jen nějak odjedu. Nebruslím přece deset let, abych se teď jen zúčastnila. A tady v Pchjongčchangu nadešel čas zúročit čtyřleté úsilí," říkala odhodlaně před prvním závodem na OH.

Přerušit šňůru čtyř zlatých pro Nizozemsko se pokusí Japonka Nao Kodairová a Američanka Heather Bergsmaová, dvě nejlepší z loňského světového šampionátu.