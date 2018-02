Čche Min-čong olympijskou vítězkou na krátké dráze, Sejpalová vypadla už v rozjížďce

Česká rychlobruslařka na krátké dráze Michaela Sejpalová obsadila v Kangnungu v rozjížďce na 1500 metrů čtvrté místo a do semifinále nepostoupila.

Česká rychlobruslařka na krátké dráze Michaela Sejpalová obsadila v Kangnungu v rozjížďce na 1500 metrů čtvrté místo a do semifinále nepostoupila.

Dvacetiletá Sejpalová se před dvěma lety na mistrovství světa v Soulu nečekaně dostala až do finále a obsadila šesté místo, ale to se jí při návratu do Koreje zopakovat nepodařilo.

Hlavní favoritky postupovaly většinou bez problémů. Jen jedna z tria Korejek Sim Sok-hi, stříbrná ze Soči, k velkému zklamání diváků upadla a skončila poslední. Britská mistryně světa Elise Christieová postoupila z jedné rozjížďky spolu s čínskou dvojnásobnou olympijskou vítězkou Čou Jang.

Italka Arianna Fontanaová, která v Kangnungu triumfovala už na pětistovce a má celkem šest olympijských medailí, vyhrála rozjížďku před Nizozemkou Jorien Ter Morsovou. Ta může být první ženou s medailemi z dlouhé i krátké dráhy.