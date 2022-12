Kylian Mbappé v prodloužení vrátil Francii do hry

Lionel Messi dostal Argentinu v prodloužení do vedení

„Všichni pláčou a silně ho objímají, protože on je jedním z hráčů, kteří si to opravdu zaslouží. Uvidíme Messiho a Maradonu, dva z nejlepších hráčů všech dob, s trofejí pro mistra světa. To je neuvěřitelné. Jsme tak šťastní," popsal nadšení celé země bývalý Messiho spoluhráč a někdejší argentinský reprezentant Pablo Zabaleta pro BBC.