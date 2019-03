Sociální sítě škodí vašim výkonům! Hlavně, když na ně nejste zvyklí

Twitter, Instagram, Facebook, to všechno jsou sice příjemná a někdy dokonce i užitečná vlákna našich sociálních sítí, není je ale dobré spřádat dlouho do noci. Tvrdí to vědci ve své nejnovější studii. Sportovce důrazně upozorňují na to, že jejich noční mobilní aktivita vůbec není dobrá pro jejich atletické výkony.

Chytré mobilní telefony, smártfouny se už napevno etablovali v současném životním stylu rozvinutého světa. V ulicích velkých měst je dnes téměř nemožné potkat někoho, kdo by v ruce nedržel svůj telefon a nezíral na jeho obrazovku. Pro mnohé z nás je displej telefonu to poslední, co vidí před usnutím, a to první, na co pohlédnou hned po probuzení.

Američtí vědci použili reprezentativní vzorek hráčů NBA, aby zkoumali souvislost spánkových návyků s atletickým výkonem. Výzkumníci zaznamenali zajímavou souvislost: Celkové bodové skóre, procento hodů na koš a doskoků bylo menší ve skupině hráčů, kteří tweetovali dlouho do noci.

Zkoumaný vzorek sestával z hráčů NBA s aktivním účtem mezi roky 2009-2016. Pozdně noční aktivita byla definována jako aktivita na sociálních sítích v časech 23:00-7:00.

Spánek je velmi důležitý pro regeneraci organismu nejen basketbalistů, ale zcela všech, běžce nevyjímaje. Právě spánek totiž zhodnocuje veškerý pot a úsilí podané na dráze, horské pěšině nebo silnici. Spánek je opravdový základ pro regeneraci a zvyšování výkonu. Doposud ale byly výzkumy v této oblasti dosti omezené, protože atleti z pochopitelných důvodů nejsou ochotni podstupovat spánkovou deprivaci před důležitým zápasem nebo atletickým mítinkem.

Doposud tedy není zcela vyzkoumáno, jak přesně nedostatek spánku ovlivní výkony následující den, ale tato studie ukazuje, jak mohou trpět výkony dlouhodobými špatnými spánkovými návyky. Právě porovnání dvou souborů volně přístupných dat ‒ aktivity na sociálních sítích a výkonů při zápasech ‒ dovolilo poodhalit roušku tohoto tajemství.

Vědci ovšem zašli ještě o krok dále a porovnali výkony hráčů, kteří byli na sociálních sítích aktivní dlouho do noci pravidelně, a hráčů, kteří takovou aktivitu projevovali jen nárazově. Zjištění potvrdilo jejich předpoklady, že pravidelní hříšníci už spánkové deprivaci přivykli a měli lepší herní statistiky než hráči, kteří se sociálním sítím dlouho do noci věnovali jen občas.

A co z toho vyplývá pro nás běžce? Odkládejme telefony, tablety, vypínejme televizní přístroje dostatečně dlouhou dobu před ulehnutím a před důležitými závody dodržujme denní režim, na nějž jsme dlouhodobě zvyklí.