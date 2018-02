Brutální vítězství v brutální kose. Poslední, kdo nemá DNF, vyhrává

300 mil dlouhý Yukon Arctic Ultra dokončil pouze jediný závodník. Závod je označován jako „nejmrazivější ultra na světě“. Právě letošní ročník tuto jeho charakteristiku rázně podtrhl, když teploty padaly i pod mínus 45° C a mnoho účastníků i kratší varianty ultra muselo být z trati staženo kvůli omrzlinám a podchlazení. Často skončili v nemocnici pod dohledem lékařů. Když to už vypadalo, že letošní závod nikdo nedokončí, jeden člověk se přeci jen v cíli objevil.

Kupodivu to nebyl žádný Eskymák, ale Jihoafričan Jethro De Decker, kdo jako jediný stanul v cíli nejdelší varianty nejmrazivějšího závodu světa. Zvítězil na celé čáře, všichni ostatní skončili pomrzlí v nemocnicích nebo nestačili splnit některý z časových limitů na kontrolních bodech. Letošní ročník připomínal noční můru v zamrzlé tundře, z níž se už nelze nikdy navrátit. Odolný Jihoafričan dokázal k překvapení všech udolat všech 483 kilometrů po svých. Na závodě je povoleno absolvovat jej také na lyžích, i to má ale svá úskalí. Nakonec přeci jen zvítězila nejjednodušší a nejpraktičtější varianta ‒ pustit se do zamrzlé pustiny pouze pomocí dolních končetin.

Závod musel být letos kvůli extrémně nízkým teplotám několikrát přerušen. Na 300mílovou variantu nastoupilo 21 lidí, 20 z nich vražedné podmínky nevydrželo. 2018 se konal už 15. ročník Yukon Arctic Ultra, ale ještě nikdy nebyly zaznamenány tak nepříznivé podmínky, kdy zamrzaly i pořadatelské generátory nebo sněžné skútry. Účastníci závodu jsou na každém kontrolním stanovišti podrobeni zdravotní prohlídce. Pokud jim lékař výslovně nepovolí pokračovat, končí.

„Byl to tvrdý rok," poznamenal lakonicky ředitel závodu a poblahopřál snad ještě více než absolutnímu vítězi. Na trati 300 mil se ještě nedlouho před cílem drželi tři účastníci, z nich dokonce jedna žena. Kanaďanka Ilona Gyapayová se pokoušela dostat do cíle na lyžích, Roberto Zanda bez nich. Zandu museli odvézt do nemocnice kvůli omrzlinám. Gyapayovou nakonec také zastavil mráz. De Decker se tak stal jediným, u jehož jména není ve výsledkové listině uvedeno DNF, a po právu také vítězem.