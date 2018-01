RECENZE: Phil Knight - Umění vítězit. Paměti zakladatele firmy Nike

Běžeckých knih je na pultech našich obchodů poměrně dost. Dozvíte se v nich jak začít běhat, jak neskončit běhat, jak správně běhat, jak se připravit na maratón. Tahle kniha je hlavně o byznysu. O největším běžeckém byznysu světa. Proto patří i do naší rubriky. Zajímalo vás vždycky, co vlastně znamená ono stokrát milované, stokrát proklínané logo? Co je pravdy na tom, že první Nike vznikaly v kuchyňském toasteru? Nebo kdo vlastně stojí za nejúspěšnější sportovní firmou světa? Tady se to dozvíte. Přímo od zdroje.