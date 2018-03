TEST: Čelová svítilna Fenix HL40R ‒ plynule zaostřeno do daleka

Tahle nová svítilna kromě dalších technologických vymožeností přináší především dlouho očekávané ostření přenesené z už vyráběných například taktických nebo vyhledávacích svítilen na čelovku. A otevírá doslova široké možnosti svícení: Od 13° s dosvitem 147 metrů až po 75° s dosvitem 43 metrů. I přes pěknou odolnou kovovou konstrukci se se zaostřovacím věncem manipuluje snadno jednou rukou, dokonce i v rukavicích. Pata reflektoru nese navíc návodné piktogramy, podle nichž na první pohled zjistíte aktuální nastavení.

Výrobce sice na krabičce ve výčtu činností, ke kterým je lampa určena, přímo neuvádí běh, ale musíte sami uznat, že běžce o možnost zvolit rozsah světelného kužele v žádném případě nemůžeme ochudit. Ano, někdo by mohl namítat, že na běh je zbytečně těžká ‒ například oproti HL26R s 86 gramy, když HL40R má dle výrobce gramů 130 (precizní německá mikrováha dokonce ukazuje jen 116 gramů!). To je do jisté míry pravda. HL26R si určitě najde své příznivce a jistě je uspokojí ve všech směrech, je to přeci jen běžecká čelovka v nejširším smyslu slova. HL40R je více pro běžecké fajnšmekry a pro ty, kteří se více a na delší dobu pouštějí mimo civilizaci. Její maximální výdrž na jedno nabití je oproti kolegyni dvojnásobná (200 hodin!) a její odolnost vůči nepřízni osudu bude také o trochu lepší. I když mají obě certifikaci IP66 (absolutní prachotěsnost, odolnost proti vlnobití ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu), z větší části kovové tělo čtyřicítky dává větší příslib výdrže při hrubém zacházení (na druhou stranu má zase oproti své sestřičce pohyblivé části ‒ zoom, takže určitě bude záležet i na tom, s jak moc zataženým reflektorem s ní třísknete třeba o betonové schodiště).

O malinko vyšší hmotnost ladně kompenzuje široká pohodlná základna z odolného plastu (udávaný rozsah vyklápění svítilny je 60°, konstrukce ovšem umožňuje dosáhnout vyklopení i více než 90°), kterou prochází rozdvojená gumová čelenka. A o ještě pevnější usazení svítilny na vaší hlavě se postará rovněž zdvojená zadní část nosné gumy s reflexními prvky. Oba její konce se v délce mnoha centimetrů překrývají a vytvářejí tak velmi stabilní usazení čelovky na hlavě.

V dnešní době, kdy obvyklým AA a AAA bateriím v lampách už pomalu odzvonilo, nepřekvapí fakt, že i tady najdeme integrovanou Li-Pol baterii s kapacitou 2000 mAh s možností dobíjení standardním microUSB kablíkem. Ten je součástí balení. Dobře těsnící gumová krytka je zárukou, že ani tudy voda do svítilny neprojde.

Vysoce kvalitní diodu Cree XP-L HI V2 u HL40R ovládáte hned dvěma tlačítky. Levé, menší tlačítko navíc po krátkém nakliknutí zobrazí pomocí čtyř malých modrých diod ukrytých v orámování svítilny aktuální stav baterie. Stejné diody ukážou při připojení ke zdroji aktuální stav nabíjení akumulátoru. Delší stisk levého tlačítka aktivuje dva různé módy: čtecí osvětlení o světelném toku 4 lumeny, automatické vysílání SOS o síle 30 lumenů. Větší, pravé tlačítko aktivuje čtyři různě silné režimy 30-70-130-300 lumenů a 600lumenový BURST, který se automaticky po 60 vteřinách přepíná do předchozího režimu. Delší stisk kteréhokoli tlačítka světlo vypíná. Třívteřinové podržení kteréhokoli tlačítka uzamyká ovládání čelovky proti nechtěné aktivaci například v kapse nebo v batohu. Zabudovaná elektronika udržuje konstantní svit po maximální možnou dobu. Na BURST vydrží čelovka 1 hodinu a 20 minut, na čtecí režim 200 hodin. Na střední režim 130 lumenů, který je dle mého dost silný na rychlejší běh neznámým terénem, vydrží 11 hodin. Vybírat můžete ze dvou barev plastového opláštění svítilny ‒ modré a tmavě šedé.

PLUSY možnost zoomování kovové tělo odolné provedení (IP66) celkem 7 režimů svícení zabudovaný Li-Pol akumulátor kontrolky stavu baterie/nabíjení dobíjení přes microUSB rozšíření nosné čelenky reflexní prvky na čelence softwarový zámek tlačítek výběr ze dvou barevných variant MÍNUSY o malinko vyšší hmotnost HMOTNOST 116 gramů CENA 1599 korun

Čelovka je vzhledem ke své konstrukci a výkonu určena náročnějším běžcům. Zoomovacím reflektorem si můžete nastavit osvit přesně na šířku cesty, po níž se pohybujete. To je velmi příjemné. Ocenit lze kromě jiného také velmi pěkné a pohodlné usazení svítilny na hlavě, které nahrává i bezproblémovému velmi prudkému pohybu. Při pohybu na silnici poskytují reflexní prvky kolem dokola čelenky zvýšenou pasivní bezpečnost. Od Fenixu už nelze ani nic jiného čekat, že osvětlení také něco vydrží, takže vám na cestách nepřidělá žádné starosti. Kdo využije její výkon i výdrž za dobrou cenu, si čelovku vzdáleně připomínající malý fotoaparát určitě oblíbí.

Připraveno ve spolupráci s Kronium.cz.