ANTOŠOVA BŘITVA: Jágrův konec? Pro Kladno skvělá zpráva! Měl to udělat už po minulé sezoně

Úplně v náznacích a pomaloučku nám dává Jaromír Jágr najevo, že už to nevidí na pokračování kariéry. Pro všechny jeho fanoušky to není úplně dobrá novina, na druhou stranu to může být skvělá zpráva pro hokejové Kladno. Rytíři konečně budou mít šéfa, který se bude naplno soustřeďovat jen na vedení klubu.