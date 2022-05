HOKEJ ONLINE: Přestřelka pokračuje! Finové znovu přebírají vedení

O čtvrté finále na velké mezinárodní akci za sebou budou bojovat na domácím mistrovství světa v Tampere hokejisté Finska, kteří mohou přidat do sbírky další úspěch pod koučem Jukkou Jalonenem. Na zlato z mistrovství světa v Košicích a Bratislavě z roku 2019 a loňské stříbro ze šampionátu v Rize navázali v únoru historickým triumfem na olympijských hrách v Pekingu. V sobotu od 13:20 SELČ se budou snažit překazit Finům cestu za dalším úspěchem Spojené státy americké, které od zavedení play off v roce 1992 do finále nikdy nepronikly. Utkání s námi můžete sledovat od 13:20 na Sport.cz.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Fin Harri Pesonen (třetí zprava) oslavuje třetí gól v síti USA během semifinálového zápasu MS v Tampere.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Článek Fotogalerie Foto: Michal Kamaryt, ČTK Američané se trefili už ve druhé minutě zápasu.Foto : Michal Kamaryt, ČTK Foto: Michal Kamaryt, ČTK Finové srovnali pár minut před koncem první třetiny.Foto : Michal Kamaryt, ČTK Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Finský útočník Sakari Manninen střílí druhý gól Suomi v semifinálovém utkání MS proti USA.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP Foto: Michal Kamaryt, ČTK Souboj Američana Andrewa Peeka a Fina Marka Anttily.Foto : Michal Kamaryt, ČTK Američany porazili Finové v základní skupině 4:1. Už v polovině utkání vedli 4:0, čisté konto sebral gólmanovi Jussimu Olkinuorovi až 98 sekund před koncem Alex Galchenyuk. Byl to jediný gól, který jednička Suomi na turnaji z pěti zápasů v základní skupině inkasovala. Dvakrát překonali Olkinuoru až ve čtvrtek Slováci. Američané sbírají medaile i triumfy na mistrovstvích světa osmnáctek i dvacítek, ve finále byli na olympijských hrách v Salt Lake City v roce 2002 a o osm let později ve Vancouveru, ale na světových šampionátech všech deset dosavadních semifinále prohráli. Za tu dobu šestkrát získali bronz (1996, 2004, 2013, 2015, 2018 a loni). Semifinálový souboj s námi můžete od 13:20 sledovat na Sport.cz. Mistrovství světa v hokeji 2022 Semifinále Finsko - USA 3:2 ve 3. třetině Branky: 17. Heiskanen, 25. S. Manninen, 30. Vatanen - 2. Schmidt, 27. Farrell MS v hokeji MS v hokeji 2022 ve Finsku: Program semifinále a další informace

