Novak Djokovič bitvu vyhrál. Australský soud vrátil srbské hvězdě zabavená víza a umožnil jí setrvání v zemi. Vše může ještě zhatit ministr pro imigiraci Alex Hawke, který se nemusí rozhodnutím soudu řídit a tenistu může ze země vykázat.

Nejzásadnější otázkou, která se řeší, stále je výjimka, která se měla zakládat na tom, že tenista byl pozitivně testován na covid-19, a to 16. prosince minulého roku. V důsledku toho by tak navzdory tomu, že není očkován, získal výjimku a mohl by se turnaje zúčastnit.

Téměř okamžitě se však kolem tohoto tvrzení vyrojily pochybnosti. Už o den později totiž údajně pozitivní Djokovič předával v Bělehradě ceny tenisovým nadějím. Samozřejmě bez roušky či rozestupů. V tomto případě by se dvacetinásobný grandslamový šampion mohl hájit tím, že se o testu dověděl později.

Bleskový konec tiskovky

Tím, co však předvedla na pondělní tiskové konferenci jeho rodina, si příliš kladných bodů tenisový šampion nepřipsal. Matka Novaka Djokoviče Dijana a nejmladší bratr Djordje totiž po dotazu, co dělal Novak den poté, co měl pozitivní test na koronavirus, okamžitě tiskovku bez vysvětlení ukončili.

Místo odpovědi začali zpívat skladbu Jedna píseň, jeden tým. Tuto píseň hráčovi rodiče zpívali loni v boxu na kurtu Philippea Chatriera, když Novak Djokovič vyhrál Roland Garros.

Foto: Mark Dadswell, ČTK/AP Bude Novak Djokovič startovat na Australian Open?Foto : Mark Dadswell, ČTK/AP

Proč? Nenastala tady snad ideální příležitost, jak se postavit za tenisovou legendu a vše řádně vysvětlit? Nebylo by pak učiněno všem spekulacím zadost? Srb by totiž v takovém případě splnil podmínky dané státem Victoria, kde turnaj probíhá, a legálně by byla celá věc vyřešena. Anebo je pravda jiná a Djokovičova rodina to dobře ví?