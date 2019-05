ECHO BUNDESLIGY: Pod sedmý titul Bayernu přidaly gólový autogram i loučící se legendy

Již posedmé v řadě získali fotbalisté Bayernu Mnichov mistrovský titul. Symbolicky se pod něj podepsaly klubové legendy Ribéry a Robben, kteří v Bayermu po dlouhých letech končí. „Takhle nějak jsme si to představovali, nemohlo to dopadnout lépe. Přijela za mnou celá rodina, děti, manželka, rodiče, rodiče mé ženy, bratranci. Jsem rád, že všichni byli u toho," prohlásil Franck Ribéry, který jako první hráč získal devět bundesligových titulů.

Trenér Niko Kovač získal titul hned v první sezoně na lavičce Bayernu, na začátku ročníku navíc slavil se svými svěřenci triumf v národním Superpoháru. Třetí trofej může Bayern přidat v sobotu v Berlíně ve finále Německého poháru, v němž se střetne s Lipskem.

„Mé díky patří po náročné sezoně celému mužstvu. Po podzimu jsme ztráceli na Dortmund devět bodů, ale na jaře jsme se vrátili a titul vyhráli. A ve finále domácího poháru budeme chtít tuto bilanci samozřejmě ještě vylepšit," glosoval korunovaci trenér Niko Kovač a prohlásil, že je přesvědčen, že v Bayernu, který už má ve sbírce 29 titulů, navzdory předchozí kritice zůstane a bude u mužstva pokračovat.

Bayern Mnichov slaví již osmý titul v řadě.

Michael Dalder, Reuters

BAYERN MNICHOV - FRANKFURT 5:1 - Domácím stačil k obhájení titulu bod, jenže nic takového nemínili připustit. Už ve 4. minutě dal Coman vedoucí gól a ani vyrovnávací branka Hallera pět minut po přestávce Bayern z míry nevyvedla. Alaba bleskově odpověděl, Sanches zvýšil na 3:1 a pak už byl zápas jen otázkou skóre. Trefili se i Ribérey a Robben, jejichž loučení s Mnichovem tak nemělo chybu. Polský snajpr Robert Lewandowski se sice střelecky neprosadil, ale i tak se stal s 22 góly počtvrté v kariéře nejlepším střelcem bundesligy. „Bayern byl o dvě třídy lepší než my. Moji hráči jsou po padesáti odehraných zápasech vymačkaní jako citrón, proto musíme poděkovat Mohuči. Nad Hoffenheimem vyhrála a tím nám dopomohla alespoň k účasti v kvalifikaci o Evropskou ligu," netajil Adi Hütter, jak velkou úlevu cítí.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Mönchengladbach - Dortmund

DIGI Sport

MÖNCHENGLADBACH - DORTMUND 0:2 - Borussia tušila, že vidina mistrovského titulu je ztracena, přesto živila i teoretickou naději. To kdyby snad Bayern přece jen nezvládl domácí zápas s Eintrachtem Frankfurt. Góly Sancha a Reuse rozhodly nakonec o její výhře, k ligovému primátu však hostům nepomohly. „Když Frankfurt v Mnichově vyrovnal na 1:1, chvilku jsme doufali. Ale opravdu jen chvíli. Cením si toho, jak jsme poslední zápas zvládli. V druhé půli jsme dominovali a vyhráli naprosto zaslouženě," nechal se slyšet trenér hostů Lucien Favre. Domácí kouč Dieter Hecking byl naopak rozčarovaný. Aby ne, když jeho svěřenci přišli prohrou o účast v Lize mistrů. Na čtvrtou příčku se nakonec po vysoké výhře v Berlíně dostal Leverkusen.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Hertha Berlín - Leverkusen

DIGI Sport

HERTHA BERLÍN - LEVERKUSEN 1:5 - Hosté šli cílevědomě za výhrou a za nadějí na účast v Champions League. Po vyrovnaném prvním poločase Herthu doslova rozstříleli, když při chuti byl zejména Argentinec Alario, jenž dal tři góly. „Jsem na hráče ohromně pyšný, protože dosáhli velkého úspěchu. Účast v Lize mistrů je pro Leverkusen hodně důležitá," zářil trenér Peter Bosz, jehož tým se nakonec dostal na čtvrtou příčku.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Mohuč - Hoffenheim

DIGI Sport

MOHUČ - HOFFENHEIM 4:2 - Pavel Kadeřábek si v příští sezoně Evropskou ligu nezahraje. V Mohuči také v sestavě chyběl. Jeho tým sice vedl po úvodním poločase po gólech Belfodila a Kramariče už 2:0, ale druhý poločas nezvládl. Hrál bez vyloučeného Baumgartnera a domácí toho dokonale využili. Během závěrečných pětadvaceti minut totiž nastříleli čtyři branky a zaslouženě vyhráli. „Byl to odraz celé sezony, protože podobně jsme ztratili body ve slibně rozehraném zápase několikrát. O účast v Evropské lize jsme rozhodně nepřišli v Mohuči," poznamenal Julian Nagelsmann, který bude od příští sezony koučovat konkurenční Lipsko.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Wolfsburg - Augsburg

DIGI Sport

WOLFSBURG - AUGSBURG 8:1 - Vlci zahráli v posledním utkání sezony přímo excelentně a uštědřili Augsburgu, za který odehrál druhý poločas český legionář Morávek, rekordní porážku. Díky tomu se dostali v tabulce před Frankfurt a mají tudíž jistou účast ve skupinové fázi Evropské ligy. Střelecky se blýskl Nizozemec Weghorst, který hostům nasázel hattrick. „Po dvou letech bude hrát klub zase v pohárové Evropě, což je úžasné. I pro mě, i když u toho nebudu, ale Wolfsburg budu samozřejmě dál sledovat a přát mu samé úspěchy. Nádhera, že jsme se dostali na evropskou scénu v posledním zápase a já byl u toho," loučil se s Vlky trenér Bruno Labbadia.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Brémy - Lipsko

DIGI Sport

BRÉMY - LIPSKO 2:1 - Skalp Lipska je pro fotbalisty Brém, za které odchytal celý zápas český gólman Pavlenka, zatímco Gebre Selassie v sestavě chyběl, hodně cenný. I díky zisku tří bodů. Brémy se totiž výhrou dostaly v tabulce na osmé místo. Pomohl jim k ní i střídající Peruánec Pizarro, který tak opět posunul hranici nejstaršího střelce v bundeslize. „Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme se nedostali do pohárové Evropy. Ale se ziskem 53 bodů a s účastí v semifinále domácího poháru musíme být spokojeni. V příští sezoně budeme ještě lepší," hlásil trenér Florian Kohfeldt.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Freiburg - Norimberk

DIGI Sport

FREIBURG - NORIMBERK 5:1 - Hosté se rozloučili s bundesligou ostudnou prohrou, za kterou se trenér Boris Schommers fanouškům omlouval. „A to jsme přitom chtěli podat co nejlepší výkon a odměnit se tak těm, kteří do poslední chvíle věřili." Kalvárie Norimberku začala už v 7. minutě, kdy dal Terrazzino rychlý gól, a když po změně stran zvýšil Petersen dvěma slepenými brankami během dvou minut na 4:0, vyhlížel poslední tým tabulky úpěnlivě konec zápasu a bundesligového účinkování. „Získat během 34 kol pouhých 19 bodů, to je opravdu málo, abychom mohli myslet na udržení," přiznal Boris Schommers, že ani on po příchodu k mužstvu zázrak nesvedl.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Düsseldorf - Hannover

DIGI Sport

DÜSSELDORF - HANNOVER 2:1 - I osud hostů byl zpečetěn už před utkáním. Sestupují společně s Norimberkem a v bundeslize je nahradí Kolín nad Rýnem a Paderborn. Hannover přesto v Düsseldorfu vzdoroval, na góly Henningse a Turka Karamana odpověděl dvanáct minut před koncem Müller, takže výsledek byl na vážkách. Fortuna ale výhru uhájila. „V první půlhodině jsme hráli velice dobře, ale neproměňovali jsme šance. To byla ale naše bolest v celé sezoně, a proto sestupujeme," povzdechl si hostující Thomas Doll.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Schalke - Stuttgart

DIGI Sport

SCHALKE - STUTTGART 0:0 - Bezbranková remíza byla pochopitelně úspěchem hostů, „V posledních čtyřech zápasech jsme získali sedm bodů, což je před baráží velice důležité," pochvaloval si trenér Stuttgartu, na jehož tým nyní čeká barážová konfrontace s Unionem Berlín. V ní se rozhodne, zda se Stuttgart v nejvyšší soutěží udrží, nebo zda se do bundesligy dostane Union. Domácí trenér Huub Stevens nebyl naproti spokojen, i když svou krátkou záchranářskou misi splnil. „Hlavně kvůli fanouškům, kteří nám věřili a na cestě za záchranou nám nepřestávali pomáhat. S nimi jsme se měli loučit jiným výkonem i výsledkem."