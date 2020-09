Chci Spartu, ať si nic nedarujeme s Krejčím, přeje si Kadeřábek. Cepuje ho Hoeness

Pátečním zápasem mezi obhájcem titulu Bayernem Mnichov a Schalke odstartuje nový ročník nejvyšší německé fotbalové soutěže. V nadcházející sezoně bundesligy se představí osm českých fotbalistů v čele s novou posilou Bayeru Leverkusen útočníkem Patrikem Schickem. Jeho reprezentační kolega Pavel Kadeřábek načíná již šestou bundesligovou sezonu. „Považuji se za zkušeného hráče, kterého by nějaké překvapení čekat nemělo. V týmu jsem už služebně třetí nejstarší hráč a mám určité postavení,“ poukazuje obránce Hoffenheimu.

Po pěti letech v bundeslize už ho může asi těžko něco překvapit...

„Vždycky může. Loni jsem si myslel, že nic překvapivého už nastat nemůže. A pak přišla korona. Jsem zvědavý, co se kolem tohoto onemocnění ještě bude dít - jestli přijde další vlna, jestli se liga zastaví, nebo se bude hrát v kuse. Otazníků je spousta," netají Pavel Kadeřábek v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Hoffenheim si dal za cíl atakovat třetí, čtvrtou příčku, aby si zahrál Ligu mistrů.

U týmu před závěrem minulé sezony skončil trenér Alfred Schreuder a nahradil ho Sebastian Hoeness, synovec legendárního Uliho Hoenesse, který 40 let dělal funkcionáře v mistrovském Bayernu Mnichov.

Nový trenér přišel z rezervy bavorského velkoklubu.

„Bayern má vítěznou mentalitu, takže bychom se nezlobili, kdyby ji trenér přinesl i k nám. Tím nechci říci, že my bychom ji neměli. Chceme vyhrávat a každý zápas hrajeme na vítězství, ale Bayern je speciální a každého soupeře jde zašlapat. Nebylo by špatné, kdyby to na nás trenér uměl přenést," usmívá se Kadeřábek.

Schick bude hodně hrát

Pozorně sleduje situaci ostatních českých hráčů v bundeslize.

„Změnou je přestup Patrika Schicka do Leverkusenu. Za mě je to výborný mančaft a vzhledem k odchodu Vollanda bude Patrik hodně hrát. To je pro něj nejdůležitější. Uvidíme, jaká bude forma ostatních kluků. V bundeslize se situace každý rok mění. Kdo teď bojoval o záchranu, může najednou hrát o poháry. Budu jim fandit a budu rád, když se jim bude dařit," ujišťuje.

Sparťanská dvojka Ladislav Krejčí (vlevo) a Pavel Kadeřábek.

Vlastimil Vacek, Právo

Radost mu dělá mateřská Sparta, které v české lize patří po třech kolech první místo.

„Asi jako každý správný sparťan jsem nadšený. Viděl jsem vše až na poslední zápas v Karviné, který se kryl s naším. Mám ze Sparty radost. Mužstvo si sedlo, očividně se zase vytvořila parta, která tam vždy byla. Teď má Sparta možnost bojovat o první místo. A bylo by hezké, kdybychom si proti sobě zahráli ve skupině Evropské ligy," přeje si Kadeřábek.

Jeho přání pro los základních skupin 2. října je tedy zřejmé.

„Byl by zajímavý souboj, kdybychom proti sobě na křídle nastoupili já za Hoffenheim a Láďa Krejčí za Spartu. Ačkoli jsme kamarádi, tak bychom si určitě nic nedarovali," vyhrožuje s úsměvem dlouholetému spoluhráči.

Jedno dítě, žádné dítě...

Špatné myšlenky na koronavirus mu rozhání příjemná rodinná situace. V létě se manželce Tereze narodila druhá dcera Elva. Fotbalista tak poznává, jaké to je žít v domácnosti se třemi ženami...

„Vždy jsem slýchával pořekadlo: jedno dítě, žádné dítě. A musím ho potvrdit. Mít dvě děti je už opravdu náročné v porovnání s jedním. Já se snažím manželce pomáhat, co to jde, ale když odjedu někam na zápas, tak všechno bohužel zůstává jen na ní. Ona to ale zvládá skvěle. Když jsem doma, tak se snažím dcerkám maximálně věnovat," líčí reprezentant.

Teď má na starosti hlavně starší tříletou dceru Emu.

„Přesně tak. My chlapi novorozeně moc neumíme utišit. Já se starám o starší dceru a manželka se snaží ukonejšit menší. Maličká je ale moc hodná, budí se jen jednou za noc, jinak spí krásně. Přes den si občas zabrečí, což k tomu samozřejmě patří. Můj režim a přípravu na zápasy nijak nenarušují, naopak mě nabíjí, když si s nimi mohu hrát a vidím jejich úsměvy a radost," pochvaluje si Kadeřábek.