Stochův konec v sešívaném dresu? Podle slovenských médií je záložník na odchodu k řeckému mistrovi

Zamíří do Řecka? Slovenská média přišla s horkou přestupovou novinkou. Devětadvacetiletý záložník Slavie Miroslav Stoch je údajně blízko k odchodu do řeckého PAOK Soluň. Možnému transferu nahrává i fakt, že pro Stocha by se nejednalo o krok do neznáma. V dresu úřadujícího mistra Superligy Slovák nastupoval v sezoně 2013/14.