Stoch odletěl do Řecka jednat o přestupu, mistrovská Slavia odjela na soustředění bez něho

Fotbalová Slavia nejspíš svůj mistrovský kádr pohromadě neudrží. Slovenský legionář Miroslav Stoch totiž dostal od vedení klubu souhlas k jednání s řeckým mistrem PAOK Soluň a odletěl na zdravotní prohlídku a rokování o podmínkách svého angažmá. „Miňo opravdu souhlas dostal,“ potvrdil sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar, že na soustředění do Rakouska odcestoval Trpišovského tým bez Stocha.

Slovenský reprezentant, který má ve Slavii smlouvu až do roku 2022, se přitom velkým dílem zasloužil o zisk mistrovského titulu, vítězství v domácím poháru a tažení Slavie do čtvrtfinále Evropské ligy.

Do Edenu přišel před dvěma lety a v 58 ligových duelech vstřelil šestnáct branek a připsal si na konto patnáct asistencí.

Podle kuloárních spekulací by jeho odchod do Řecka otevřel prostor k dalšímu jednání o příchodu rumunského legionáře Nicolae Stanciua, jenž se netají touhou opustit Saúdskou Arábii a vyměnit barvy Al Ahlí za dres Slavie.

„Je to typ hráče, který v našem mužstvu nemáme. A pokud se chceme vyrovnat Ajaxu nebo Celticu, tedy soupeřům, kteří nás v kvalifikaci o Ligu mistrů čekají, potřebovali bychom někoho takového. Navíc je v nejlepším fotbalovém věku. Vždyť je mu šestadvacet,“ netajil slávistický trenér Jindřich Trpišovský před cestou na soustředění do rakouského Bad Erlachu, že by měl o Stanciua eminentní zájem.

Kdo by ho nechtěl?

„Kdo by neměl? Podle mého jde dokonce o hráče s největším fotbalovým potenciálem, který se v české lize objevil. Každý trenér by ho chtěl v mužstvu,“ potvrzoval Trpišovský po přípravném duelu v Čelákovicích.

Do Rakouska se Slavia vydala v pátek hned po ránu. V šestadvacetičlenném kádru chybí nejen Stoch, ale pochopitelně i Michael Ngadeu, který reprezentuje Kamerun na Africkém poháru národů.

„Nejen belgický Genk, ale i řada dalších zahraničních klubů o něho projevila zájem. Michael má ve smlouvě výstupní klauzuli a záleží na zájemcích, nakolik budou schopni její podmínky naplnit. A samozřejmě, záležet bude i na samotném hráči. Zatím jsou to jednání o nás bez nás,“ přiznal slávistický trenér.

Neodcestoval ani Matěj Chaluš, který dostal od vedení sešívaných souhlas hledat si nové angažmá.

Naopak do Bad Erlachu odjel Simon Deli, i když i na něho se zahraniční zájemci v Edenu poptávali a zajímali se o výstupní klauzuli v jeho smlouvě.

Během herního kempu se slávisté utkají v neděli na bratislavském Tehelném poli se Slovanem Bratislava v duelu o Pohár Ferdinanda Daučíka, v úterý změří síly v Rakousku s Austrií Vídeň a na závěr soustředění nastoupí v Trnavě 6. července proti domácímu Spartaku ke střetnutí o Československý superpohár.