Zásah osudu? Klokan havaroval na Bali ve chvíli, kdy oznamovali jeho příchod

Splnilo se mu přání, po roce se vrátil do první ligy. Jenže angažmá u Botiče fotbalový brankář Patrik Le Giang rozjel smolně. Na první trénink Bohemians 1905 dorazil s rukou zavěšenou v šátku. Na dovolené v Indonésii při dopravní nehodě utrpěl zlomeninu klíční kosti. „Takhle jsem si to neplánoval, ale nic se neděje jen tak,“ tvrdí 26letý slovenský gólman s vietnamskými kořeny, který přišel z druholigové Vlašimi.

Považujete to za zásah osudu?

Vše je, jak má být. Nepatřím mezi ty, kteří věří na náhody. Kolikrát až po nějaké době poznáte, proč se vám něco stalo. Možná jsem tím dostal doporučení, že mám být víc trpělivý. Na angažmá v Bohemce jsem se totiž těšil možná až příliš.

Jak k nehodě došlo?

Přesouvali jsme se po Bali, zničehonic se na asfaltce objevil úsek, na kterém byl písek se štěrkem. Asi vypadly z korby nějakého náklaďáku. Dostal jsem smyk. Já jsem utrpěl nejvážnější zranění, kamarádům se naštěstí nic vážného nestalo. Byl to paradox: jel jsem pomalu, po rovné cestě, daleko široko nikdo nebyl.

Zraněný brankář Bohemians 1905 Patrik Le Giang před letištěm v indonéském Bali.

archiv Patrika Le Gianga

Co vás po události napadlo první?

Mrzelo mě, že zhruba v čase nehody Bohemka oficiálně oznámila můj příchod. Přes kamaráda jsem se připojil na internet, abych dal vědět bráchovi, co se stalo. Vtom mi začaly naskakovat gratulační esemesky a přání na sociálních sítích. Uvědomil jsem si, že začátek přípravy je pryč, že si budu muset na premiéru v novém klubu počkat.

Kdy se mezi tyče zhruba vrátíte?

Původně se mluvilo o osmi týdnech. Klubový lékař pan Sinkule mi ruku perfektně zpevnil, už po týdnu jsem jezdil na rotopedu. Teď už mám dole bandáž, ruku pomalu rozhýbávám. Nechci ale nic uspěchat. Věřím, že všechno půjde dobře, s panem Sinkulem mám vynikající zkušenosti. Před časem mi operoval zlomený loket, odvedl skvělou práci. Také jsem mu hned z Bali telefonoval. Uklidnil mě, že ruku dáme do kupy.

Byl jste na Bali hospitalizovaný?

Po nehodě jsem se musel nechat ošetřit, jenže nejbližší nemocnice byla hodinu a půl autem. Naštěstí mi zastavil jeden řidič, odvezl mě. Měl jsem výbornou péči, byl jsem mile překvapený. Proběhly rentgeny, potom jsem lékařům oznámil, že mám v Praze svého lékaře a druhý den jsem letěl domů. Neskutečné, jak fungovala asistenční služba Europe Asistance. Okamžitě mi zařídili let v byznys třídě, v letadle jsem měl lůžko, abych měl přesun co nejkomfortnější a nejbezpečnější. Na letišti v Praze na mě čekala sanitka, která mě odvezla přímo do nemocnice Na Františku.

Trenér Hašek zřejmě nebyl příliš nadšený, že?

Informoval jsem ho krátce po nehodě, volal jsem i sportovnímu řediteli panu Držmíškovi. V podstatě jejich reakce byla taková, že mám jejich podporu. Moc mě tím potěšili. S trenérem se znám dobře, potkali jsme se spolu před třemi lety ve Vlašimi. Byli jsme stále v kontaktu, můj přestup do Bohemky byl ve hře dva roky. Vyšel nyní. Dalším důležitým aspektem, proč jsem si vybral Bohemku, bylo, že jde o rodinný klub. Jeho fungování se shoduje s hodnotami, na kterých si zakládám. Navíc má skvělé fanoušky. Tedy nabídka, kterou jsem nemohl odmítnout. O to víc mě mrzí, že jsem nestihl start přípravy.

Zraněný brankář Bohemians 1905 Patrik Le Giang s trenérem Martinem Haškem.

Bohemians 1905

Smlouvu s Pražany jste uzavřel pouze na první ligu. Jak jste prožíval jejich dramatickou záchranu, kterou trefil v poslední minutě závěrečného duelu nadstavby proti Opavě kapitán Jindřišek?

Ten zápas jsem sledoval na internetu v autobuse cestou z utkání. Byly to neskutečné nervy. Spoluhráči si ze mě dělali srandu. Když dal Pepa Jindřišek gól, radostí jsem vykřikl. Nakonec se se mnou radovali všichni.

Poděkoval jste teď Jindřiškovi?

Přišel jsem na začátek přípravy s rukou v šátku, řešil jsem spíš jiné věci. Ale určitě bude prostor mu poděkovat.