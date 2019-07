Kdo nahradí Deliho? Slavia si už prý novou posilu vyhlédla

Simon Deli navzdory prosbám fanoušků sešívaných nakonec opustil pražskou Slavii a přestoupil do belgického Genku. Vedení vršovického klubu tak stojí před zásadní otázkou, zda a případně jak svoji bývalou hvězdu nahradit. A na fóru Slávistických novin se spekuluje o tom, že novou posilu už mají vyhlédnutou.

Mohl by jí prý být 27letý obránce řeckého Olympiakosu Pireus Yaya Banana. Spoluhráč slávisty Michaela Ngadea z kamerunské reprezentace by dokonce měl v současné době údajně být v Praze.

Mluví se i o dalším jménu. Tím je Ghaňan Isaac Donkor, který v minulosti prošel mládeží v Interu Milán. Čtyřiadvacetiletý hráč v současné době působí v rumunské CS Universitatea Craiova.

Slavia je v prekérní situaci. Výstupní klauzuli totiž ve smlouvě má i další článek sešívané obrany - Michael Ngadeu. Pokud by i on odešel, zůstali by ve Slavii pouze dva hráči nastupující stabilně na pozici středního obránce - Ondřej Kúdela a nově příchozí David Hovorka. Stopera pak dokáží zahrát i Michal Frydrych, který ale ve Slavii hraje spíš na beku, a Alex Král, jenž od svého příchodu září na postu defenzivního záložníka.

Podle slov asistenta trenéra Slavie Jaroslava Köstla ale zatím Slavia žádný výrazný zájem o Ngadea neregistruje. Uvedl to v rozhovoru pro oficiální web Slavie.