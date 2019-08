Straka vytasil trumf! Kdyby nešla penalta vedle, stejně bych ji měl, chlubil se nováček

Tři úvodní ligové zápasy Karviné odchytal 23letý Martin Pastornický, proti Slavii Praha ale trenér František Straka poprvé v sezóně ukázal na o deset let staršího Libora Hrdličku. Slovenský gólman, jenž přišel do Slezska v létě z Interu Bratislava, se odvděčil skvělými zákroky a první ligovou nulou za remízu 0:0. Dobrou reakcí se podílel i na tom, že hostující Tomáš Souček z penalty vůbec netrefil branku.

Nováček mezi tyčemi prý před penaltou nepropadal panice. „Věřil jsem si, že ji chytnu. Ale brankářské tajemství neprozradím. Ale nakonec, já ji nechytil, on ji zahodil," vtipkoval Hrdlička, jenž i vystihl stranu, kam Souček míč kopl, balón ale prošel kolem tyče do zámezí. „Já bych ji stejně měl," smál se brankář Karviné.

„Že jsme dali Libora do brány bylo zásadní," připomněl po prvním letošním bodovém zisku Straka. Proč se tak rozhodl, ale úplně vysvětlit neuměl. „Je to takový pocit. Cítíte, že je čas na změnu. Bylo to jako loni na Spartě, kdy jsme dali do branky Pastornického a on nám to tam vychytal," vykládal Straka. Hrdličkovi oznámil nominaci pár hodin před utkáním.

Hrdlička se pomodlil a šel na věc

„Byl jsem překvapený, protože Pasta chytal dobře," přiznal 33letý brankář, který zastavil sedm střel. Dvě skončily na brankové konstrukci. „Měl jsem ale i štěstí, to my po třicítce už ale musíme mít. Pomodlil jsem se, přijela snoubenka s dcerkou, takže štěstíčko bylo," pousmál se Hrdlička, pro něhož bylo utkání 4. kola proti úřadujícímu mistrovi teprve třetí v české lize.

První dvě si 33letý Hrdlička připsal před 12 lety, kdy působil ve Zbrojovce Brno. Oba zápasy, proti Mladé Boleslavi (0:2) a Spartě Praha (1:2) tehdy jeho tým prohrál. Z prvního bodu v české nejvyšší soutěži se tak mohl radovat až nyní. „Hráli jsme proti silnému soupeři, možná nejlepšímu v lize. Měli hodně šancí, útoků. Bylo to napínavé a namáhavé do poslední minuty. Neměli jsme ani chvilku na nějaký oddych, nemohli jsme si dovolit nějakou nepozornost," připomněl Hrdlička místy velkou převahu Slavie.

„Ale i my jsme ukázali, že umíme hrát fotbal, dobře zakombinovat i dobře rozehrát. Na konci minulých zápasů nám vždy jeden gól scházel, Soupeři byli vždy o kousek lepší. Teď už ale musíme sbírat i tři body, abychom tu ligu hráli lépe než minulý rok," připomněl záchranářské starosti Karviné Hrdlička.