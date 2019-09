Sešívaní sbírají posily jako maliny! Po Provodovi přicházejí Takács a Hora

Postup do Ligy mistrů půl miliardy, prodej Alexe Krále 310 milionů korun. Sešívaní mají vyděláno, a tak před startem milionářské soutěže kupují posily. Do fotbalové Slavie přichází z Mladé Boleslavi na půlroční hostování s nepovinnou opcí na přestup defenzivní hráč Laco Takács. Druhou úterní posilou pak je ofenzivní univerzál Jakub Hora. Přichází z Teplic rovněž na půlroční hostování s nepovinnou opcí na přestup. Do Edenu dorazili den po Lukáši Provodovi.