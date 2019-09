Zemětřesení se v Opavě nekonalo. Grussmann i Kopecký zůstávají, přichází Sus

Obavy opavských fanoušků, že současní šéfové Slezského FC chtějí z klubu vystrnadit sportovního manažera Aloise Grussmanna i trenéra Ivana Kopeckého se nenaplnily. Vedení městského klubu potvrdilo jejich setrvání a oznámilo i novinky. Do klubu přichází ze slovenské Seredi 29letý Martin Sus, do rezervního týmu byl přeřazen útočník Václav Jurečka.

„Úterní jednání představenstva klubu bylo dlouhé a končili jsme až kolem půlnoci, ale sportovnímu manažerovi Aloisi Grussmannovi jsme vyslovili plnou důvěru k tomu, aby pokračoval ve své práci. Zůstává nadále šéfem sportovního úseku," řekl ředitel SFC Opava Petr Machovský.

Ten se snažil uklidnit i napjaté vztahy s fanoušky, které si proti sobě poštval v úvodním domácím utkání proti Příbrami, kdy byl na jeho popud zadržen fanoušek s transparentem proti bývalému členovi dozorčí rady klubu Andreasi Drastíkovi. „Za tenhle můj přešlap se musím omluvit. Podlehl jsem tlaku majoritního vlastníka i několika telefonátům. Příště bude tyto záležitosti řešit výhradně bezpečnostní manažer. Já se dodatečně omlouvám," uvedl Machovský a oznámil, že bývalý rozhodčí Drastík už v klubu nepůsobí, protože na post v dozorčí radě rezignoval.

Slovenský záložník Karol Mondek (vlevo) při letním přestupu do Opavy. Vpravo je sportovní manažer klubu Alois Grussmann.

Zpátky do klubového soukolí naopak míří bývalý hráč Opavy a reprezentant Zdeněk Pospěch. „Vrátí se do klubu a bude patronem Sportovního centra mládeže. Zapojíme ho i do užšího vedení," slíbil Machovský.

Svozil zůstává, Jurečka chce pryč

Nejméně do konce podzimní části by se o svou pozici nemusel bát ani trenér ligového týmu Ivan Kopecký, který má přes šest zápasů bez výhry podporu sportovního manažera. „Z osmi utkání nám herně nevyšly jenom dva. Doma se Zlínem (0:3) a v Plzni (0:4), za které jsem kabinu pokáral. Naopak v utkání proti Slavii (1:1) se ukázalo, že tenhle tým umí bojovat," podržel trenéra Grussmann. „Hráči ale musí bojovnost a chuť hrát za Opavu ukázat i v nadcházejících utkáních, kdy budou hrát o budoucnost svou, moji i trenérovu," dodal Grussmann.

Zleva Milan Škoda ze Slavie, Matěj Hrabina z Opavy a Peter Olayinka ze Slavie.

Vladimir Pryček, ČTK

Nic dokazovat už zřejmě nebude útočník Václav Jurečka, jenž odmítl podepsat v Opavě nový kontrakt a byl přeřazen do divizní rezervy. „S Vaškem i jeho manažerem jsme jednali delší dobu, do ligové přestávky jsem ale chtěl mít jasno. Jurečka nemíní podepsat novou smlouvu, chce k 1. lednu odejít, proto jsme se ho rozhodli přeřadit," vysvětlil Grussmann.

Jurečku tento krok klubu mrzí. „Jsem tady už osm let a rád bych se posunul dál. Chtěl jsem klukům na podzim ještě pomoct, ale akceptuju rozhodnutí vedení. Asi to tak v Česku chodí," pokrčil rameny.

Zleva Jan Schaffartzik z Opavy a Júsuf Hilál ze Slavie.

Vladimir Pryček, ČTK

Na jeho místo v kabině se může posadit nejčerstvější posila Opavy Martin Sus, jenž přichází ze slovenské Seredi. „Domluvili jsme se na roční smlouvě s opcí. Měli jsme o něj zájem už v květnu, ale akceptoval jsem, že chtěl zůstat na Slovensku. Nyní se situace změnila a jsem rád, že je tady. Může nám pomoct na více postech, je to zkušený fotbalista," popsal Grussmann.

Neúspěchem naopak skončilo jednání s Baníkem Ostrava, který usiloval o stopera Jaroslava Svozila. „Svozil je pro nás stěžejní hráč a minimálně do zimy zůstává v klubu," uvedl ředitel Machovský. „Každý hráč má svou cenu a my nebudeme nikoho prodávat pod cenou," vzkázal potenciálním zájemcům Grussmann.