Pilař v Olomouci končí! Bývalý reprezentant byl přeřazený do béčka, v zimě odejde

V olomoucké Sigmě to vře, v klubu končí zkušený záložník Václav Pilař. Jde o logické vyústění dlouhodobých neshod s trenérem Radoslavem Látalem, které vyeskalovaly po víkendovém utkání se Slavií.

Klub bývalého reprezentanta, který se významně podílel na postupu národního týmu do čtvrtfinále ME 2012, podle informací Sport.cz přeřadil do béčka. A přidal finanční trest.

„Václav Pilař porušil podmínky Ligové profesionální smlouvy a klub nastalou situaci vyřešil interním opatřením vůči hráči. Dále záležitost SK Sigma nebude dále komentovat," píše se v krátkém prohlášení na klubovém webu.

Co se na Hané v posledních dnech a týdnech odehrálo? Pilař nelibě nesl Látalovy stesky v médiích na jeho zdravotní stav, což hráč opakovaně odmítal. Všechno vyeskalovalo po víkendovém ligovém utkání se Slavií (0:0), které Pilař proseděl na lavičce. Kouč do médií uvedl, že ho proti sešívaným nenasadil, jelikož od pondělí do čtvrtka prakticky netrénoval. Hráč se ohradil v rozhovoru pro deník Sport, ve kterém uvedl, že je zdravý a Látalovo chování nechápe. S tím, že pod ním už nechce dál hrát.

Na podzim už Pilař dohrál, B-tým už svoji soutěž skončil. V zimě se předsune na jinou adresu.