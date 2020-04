Restart zvládneme, věří Coufal. Automatismy v sobě máme

Česká nejvyšší soutěž má za sebou 24 dějství. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o účast v první lize.

Od tohoto pondělí se profesionální sportovci v České republice včetně fotbalistů vrátili ke společnému tréninku. Zatím však v „dětské" formě, ve skupinách maximálně po osmi a bez soubojů.

📺 | První společný trénink po pauze ✅ pic.twitter.com/s7Ql2tdQqm — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 21, 2020

Fotbal je přitom velmi kontaktní sport. Hráči podstoupí průměrně dvacet soubojů za zápas, jako by tedy každých pět minut tlačili 80kilové břemeno...

„Můžeme jít aspoň do střelby, zahrát si nohejbal. Máme dost chytré trenéry, aby vymysleli cvičení. Baví nás trénink aspoň takhle, jak to je, lepší než běhat po lese... Už jsme toho měli dost. Souboje a hra chybí, ale věřím, že k tomu postupně dojdeme," řekl v rozhovoru pro Českou televizi reprezentant Vladimír Coufal, obránce Slavie.

Výkonnost by nebyla tak špatná

Dnešní fotbal se hraje v extrémním tempu. Byli by hráči už teď na restart sezony připravení? Nezdolný bek by do zápasu klidně nastoupil.

„Trénujeme týden. Nehráli jsme žádnou průpravnou hru, ale věřím, že v nějakém režimu by to asi šlo, protože automatismy v sobě máme a trenéři to do nás hustí pořád. Takže si myslím, že bychom utkání zvládli, i když by to asi nebyla nějaká top úroveň. Ale určitě bychom se dostali na nějaké procento výkonnosti a myslím, že by to nebylo zas tak špatné," troufá si Coufal.

Trenéři ligových týmů se shodují, že před obnovením soutěže v ideálním případě potřebují tři týdny plného tréninku včetně přípravných duelů. Jinak by v nahuštěném programu zbývajících kol hrozila častá zranění.

„Druhá věc je, jak se tělo přizpůsobí, když půjdete po období okleštěného tréninku rovnou do ostrého zápasu. Záleží na každém individuálně," neskrývá Coufal jisté obavy.