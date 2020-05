Fotbal se zřejmě znovu rozjede. Pro je deset klubů, některé s výhradami. Příbram jednoznačně proti

Anketa - Jak budou hlasovat?

Představitelů všech šestnácti prvoligových klubů jsme se dotázali: Jak budete na úterním grémiu hlasovat v otázce prodloužení sezóny za 30. červen a dohrání soutěže včetně nadstavby? Jejich reakce jsou seřazeny podle tabulky po odehraném 24. kole.

SK SLAVIA PRAHA NEVYJÁDŘILA SE

Michal Býček, tiskový mluvčí: „Nebudeme dané otázky veřejně komentovat.“

FC VIKTORIA PLZEŇ ANO

Václav Hanzlík, ředitel komunikace: „Náš názor zůstává konstantní, tedy že ligu chceme řádně dohrát. Samozřejmě za předpokladu, že bude vše v souladu s nařízením vlády a příslušných orgánů.“

FK JABLONEC NEVYJÁDŘIL SE

Martin Bergman, ředitel komunikace: „Víme, jak budeme hlasovat, nicméně prozrazovat to nechceme.“

FC BANÍK OSTRAVA NEVYJÁDŘIL SE

Marek Lorenc, ředitel komunikace: „Prozatím stále zvažujeme možné varianty a důsledky, které by to s sebou přineslo. Přejeme si pochopitelně, aby se soutěž dohrála, ale více to pro tuto chvíli nebudeme komentovat.“

FK MLADÁ BOLESLAV ANO

Josef Dufek, prezident klubu: „Jednoznačně jsme pro dohrání soutěže včetně nadstavby. Fotbal je naše obživa, tudíž jsme pro pokračování v kompletní podobě.“

1. FC SLOVÁCKO ANO

Petr Pojezný, ředitel klubu: „Chceme ligu dohrát. V kompletní podobě. Termínová listina to umožňuje. Je možné natáhnout soutěž do konce července, tudíž bychom měli danou příležitost využít. Pokud to situace bude vyžadovat, jsme pro odehrání alespoň třiceti kol. Není mi však jasné, proč bychom měli soutěž nechat nedohranou. Testování a věci související budeme určitě řešit. Jako klub testy pro všechny zajistit neumíme. Neznám ani přesně cenu. Tyto informace očekávám od LFA při úterním zasedání. Stejně jako informace, co se stane, pokud některý z hráčů bude pozitivní.“

FC SLOVAN LIBEREC ANO

Tomáš Čarnogurský, ředitel komunikace: „Trenéři našeho týmu, samotní hráči, i management klubu se těší, až se liga bude moct znovu rozběhnout. Doufají, že to bude, i díky postupnému uvolňování vládních opatření, možné co nejdříve.“

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE ANO s podmínkou

Martin Vozábal, generální manažer Dynama České Budějovice: „Za určitých okolností říkáme samozřejmě ano, ale potřebujeme vědět podrobnosti ohledně manuálu, s tím spojené finanční vícenáklady a povinnosti, které nás čekají. V tuto chvíli nemáme dostatek informací, abychom někomu něco slibovali.“

AC SPARTA PRAHA ANO

Ondřej Kasík, PR ředitel Sparty: „Jsme pro dohrání celé sezóny, včetně nadstavby, takže hlasovat budeme pro. Chceme, aby sezóna byla dohrána na hřišti a nerozhodovalo se u stolu. Samozřejmě plně respektujeme rozhodnutí vlády a rozhodnutí hygieniků ohledně vývoje epidemie koronaviru. Pochopitelně nás jako ostatní mrzí, že se bude hrát bez diváků, ale děláme už nyní maximum, aby fanoušci měli co nejvíce informací o tom, co se děje v klubu a prvoligovém týmu a samozřejmě totéž bude platit i o zápasech.“

SK SIGMA OLOMOUC ANO

Ladislav Minář, sportovní ředitel: „Sigma je jednoznačně pro dohrání soutěže. Nejsem si vědom, že by zazněla alternativa dohrávat jenom částečně bez nadstavby. Nicméně i v tomto případě je naše stanovisko jasné: dohrát kompletně včetně nadstavby. O variantě, jak postupovat, pokud by byl někdo pozitivní, je třeba se dohodnout na grémiu. Očekávám, že dostaneme jasné informace, tudíž zatím bych tuto otázku nekomentoval.“

BOHEMIANS PRAHA 1905 ANO

Darek Jakubowicz, ředitel klubu: „Soutěž chceme dohrát v plném formátu.“

FK TEPLICE ANO

Petr Hynek, ředitel klubu: „Obecně jsme pro dohrání soutěže včetně nadstavby. Nevidím důvod, proč hrát pouze třicet kol. Fotbal je přeci naše práce, odhlasovali jsme si ligu včetně nadstavby, tak proč nyní něco měnit. Jestliže nám UEFA dává šanci dohrát domácí ligu nejpozději do 2. srpna, natáhnul bych termínovou listinu, aby nebyl nápor na hráče tak velký a nebylo nutné hrát neustále systémem středa neděle. Nejdříve ovšem musí být jasně definované, za jakých podmínek můžeme ligu dohrát, jak z hlediska zdravotního, například co se stane, když se někdo nakazí, nebo používání šaten a další věci týkající se hygieny, tak i legislativního, některým hráčům končící smlouvy ke 30.6., start nového ročníku a další. Co se týká testování hráčů, jsem proti plošnému testování hráčů před každým zápasem, zvláště, když bychom hráli systémem sobota-středa-sobota, protože to bude pouze vyhazování peněz, aniž bychom přesně zjistili, kdy se dotyčný nakazil. Stejně tak opatření, která přijmeme, nesmí být přitažená za vlasy.“

MFK KARVINÁ NEVYJÁDŘIL SE

Nikdo z klubu nekomunikoval.

FC FASTAV ZLÍN NEVYJÁDŘIL SE

Zdeněk Grygera, generální manažer: „Bez komentáře.“

SFC OPAVA ANO s podmínkou

Jan Šimek, PR SFC Opava: „Jednoznačně je snaha dohrát, ale bohužel k dnešnímu dni nevíme, za jakých podmínek a opatření by měla sezona pokračovat, což je zásadní. Po datu 30. června existují velké otazníky směrem k hráčům a jejich případným startům za kluby, což se týká prodloužení smlouvy, prodloužení hostování, přestupů, pracovních povolení, víz a dalších záležitostí.“.

1. FK PŘÍBRAM NE