Pro Plzeň jsme byli jen sparingpartneři, pravil po debaklu zklamaný boleslavský kouč Weber

Rok od osmibrankového triumfu v Teplicích si fotbalisté Mladé Boleslavi vyzkoušeli opačnou roli. V sobotu v Plzni se ocitli v pozici týmu, který těžké KO dostal. „Není to vůbec příjemný pocit," pronesl záložník Jakub Fulnek.

Středočeši nestíhali, byli v těžké defenzívě. A nebýt brankáře Šedy, mohli odjet z Plzně s ještě větším přídělem. Když po utkání začínal videorozhovor se zástupci médií, trenér Jozef Weber si povzdechl: „Dneska to bude těžká tiskovka. Chci toho říct co nejméně, abych nám neublížil."

Středočeši přitom v úterý odehráli solidní partii s vedoucí Slavií, se kterou se rvali o bod (0:1). Ovšem na druhý tým tabulky, který chce sešívané i přes osmibodové manko ještě prohnat, vůbec nestačili.

„Utkání se nám hrubě nepovedlo, působili jsme jako sparingpartneři. Z toho jsem hodně zklamaný. Proti Slavii jsme mohli chvíli pomýšlet na dobrý výsledek, v Plzni to bylo pro nás daleko náročnější. Byla vidět absolutní pohoda všech hráčů," konstatoval Weber.

„Plzni se daří. Těžko se brání, hráči rotují, jsou jistí na míči. Pořád se to na nás valilo, všude jsme byli pozdě. Není moc co hodnotit, byli jsme strašní ve všech ohledech. Jaloví vzadu i vepředu, jeden jako druhej. Jediné štěstí je, že hrajeme už v úterý, že nebude čas se v tom extra utápět. Každý si ale musíme sáhnout do svědomí. Teď se ukáže, jak silný tým jsme," uvedl Fulnek.