Začíná mi důchod, tak si půjdu asi koupit čagan, řekl loučící se Baroš

Utkání mělo slavnostní úvod. Hodně vás dojalo, když se s vámi z videa loučili spoluhráči z reprezentace i Liverpoolu?

Bylo to hodně emotivní. Věděl jsem, že něco se chystá, ale tohle jsem nečekal. Obrovský dík všem, kteří to video připravili. Děkuju i všem fanouškům.

Byl jste překvapen, kdo všechno na vás z videa promlouval?

S klukama se znám velmi dobře, zažil jsem s nimi pěkná léta. Moc mě to potěšilo, že mi popřáli ke konci kariéry a přivítali mě v důchodu.

Do utkání jste šel v 73. minutě. Od začátku jste prý hrát nechtěl. Proč?

Už bych nevydržel. I tak to na mě bylo dost. V tréninku jsem, ale trénovat naplno už kvůli mému zdravotnímu stavu opravdu nejde. Jsem rád, že jsem se aspoň na hřiště dostal.

Baník Ostrava se rozloučil s Milanem Barošem

Poslední střelu zápasu jste vyslal vy. Co chybělo k tomu, abyste hlavou dal vítězný gól?

Mrak na sluníčku... To bylo to jediné, protože mě sluníčko oslnilo a ztratil jsem balon z očí. Spíše jsme tam tu hlavu jen strčil a bohužel jsem to netrefil.

Spousta lidí říká, že odchází legenda, cítíte se tak?

(smích) Těžko říct. Pro mě je těžké se hodnotit. Jsem rád za to, jakou kariéru jsem mohl prožít. Vydržel jsem na fotbalistu docela dost, skoro do 39 let. Ale čas nejde zastavit. Jsem rád za to, co jsem dokázal, děkuji spoluhráčům i rodině. Je to hodně emotivní.

Jak jste se připravoval na poslední utkání kariéry? Byly hodiny před zápasem těžší než jindy?

Nejhorší byla asi sobota, kdy mi všichni psali a gratulovali ke kariéře. Neděli jsem si chtěl užít a myslím, že se to povedlo. Ty emoce u videa...., škoda že nemohl být plný stadion.

Jaké budou první dny po konci kariéry?

Program začíná. Začíná mi důchod, tak si půjdu asi koupit čagan... Ne, pojedu za rodinou, nic zvláštního se dít nebude. Najedu normální život, seřadím si priority a uvidím, za jak dlouho mi bude fotbal chybět a kdy se do něj v nějaké roli vrátím.