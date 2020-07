Dojemné sbohem! Costa ve Spartě končí, s fanoušky se loučí působivým videem

Obránce Costa Nhamoinesu po sedmi letech opouští fotbalovou Spartu. Po vypršení smlouvy odchází jako volný hráč a bude si hledat nové angažmá. Podle sportovního ředitele Tomáše Rosického však příběh afrického obránce na Letné nekončí. Po konci kariéry by se měl vrátit a působit v klubu v jiné než fotbalové roli. S fanoušky se hráč ze Zimbabwe loučí dojemným videem.

Zul se a naposledy napochodoval na letenský trávník. Trochu si ho utrhl a schoval do kapsy. Symbolicky poděkoval prázdným tribunám, jako by byly zaplněné fanoušky. A naposledy jako hráč Sparty políbil rudý dres.

„Nemám ani slov," netají dojatý Costa.

Urputný obránce by ještě chtěl zůstat, vedení mu však smlouvu neprodlouží. A nejdéle v áčku souvisle sloužící sparťan rozhodnutí akceptuje.

Umí česky, nosil kapitánskou pásku

Čtyřiatřicetiletý hráč přišel v létě před sedmi lety z polského Zaglebie Lubin. Hned v první sezoně získal se Spartou treble, svými výkony jí pomohl také v sezoně 2015/2016 až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Naučil se česky, navlékal i kapitánskou pásku.

🗣️ Tomáš Rosický: „Příběh Costy a Sparty dnešním dnem nekončí. Na čas nás opustí, chce ještě hrát v zahraničí, ale doufám, že po konci kariéry se k nám připojí zpět a bude v klubu působit v jiné než fotbalové roli. Přejeme mu to nejlepší a těšíme se, až se k nám vrátí!“ #acsparta pic.twitter.com/wno839uTF5 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 14, 2020

Nyní odchází jako volný hráč.

„Nechtěl jsem, aby to takhle skončilo, ale je to tak," říká Costa na klubovém webu. „Děkuju vám za všechny roky, kdy jsem byl s vámi. Nejdůležitější pro mě je, že jsme byli spolu, v dobrém i ve zlém. I když se nám nedařilo, i když jsme prohráli, tak jste byli na stadionu s námi. Doufám, že tak to bude i dál. Přeju vám hodně úspěchů," dodává končící stoper.

Ukončil studium na Institutu Johana Cruyffa

Během sedmi let se stal sparťanem jako málokdo, na což vedení klubu nezapomíná.

„Děkujeme za odvedenou práci a výkony, které Spartě odevzdal. Po celou dobu působení v klubu byl příkladný profesionál, který pracoval vždy na sto procent. V průběhu času se stal pravým sparťanem," chválí Costu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Je zářným příkladem, že i cizinec může být pro Spartu velkým přínosem, pokud má správný charakter a identifikuje se s klubem a jeho hodnotami."

Podle ředitele příběh Costy a Sparty ale nekončí. „Na čas nás opustí, chce ještě hrát v zahraničí, ale doufám, že po konci kariéry se k nám připojí zpět a bude v klubu působit v jiné než fotbalové roli. Přejeme mu jenom to nejlepší a těšíme se, až se k nám vrátí," ujišťuje Rosický.

Costa v minulých dnech obhajobou diplomové práce završil roční studium na Institutu Johana Cruyffa. Až jednou kariéru ukončí, u fotbalu chce zůstat. Chtěl by třeba pomáhat hráčům, kteří do Evropy přicházejí z Afriky.