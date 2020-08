Slavia hlásí další posilu! Vyfoukla ji Baníku před nosem

Čtyři letní posily z Liberce českému šampionovi nestačí. Pátou novou tváří slávistických fotbalistů je záložník Ondřej Lingr, který do Edenu přestoupil z Karviné. S ligovým mistrem podepsal smlouvu do léta 2024. Sešívaní tak vyhráli bitvu s ostravským Baníkem, který si juniorského reprezentanta také vyhlédl.

Mladík z Karviné je již pátou letní posilou obhájců trofeje. Pražané dosud nakupovali pouze v Liberci, odkud získali obránce Ondřeje Karafiáta, záložníky Tomáše Malinského s Michalem Beranem a útočníka Jana Kuchtu.

„Přestoupit do Slavie je pro mě něco neskutečného. Když si vezmu, že jsem tady nedávno jako divák koukal, jak kluci hrají Ligu mistrů, tak je to něco fantastického. Být ve špičkovém evropském klubu bylo mým snem. Jsem v nejlepším klubu v republice. Strašně se těším," pochvaluje si Ondřej Lingr na klubovém webu.

O jeho služby eminentně stál také ostravský Baník. Má však smůlu. Podle zákulisních informací byla Slavia schopná hráči i Karviné nabídnout až dvojnásobně vyšší finanční podmínky. O vítězi souboje na přestupní burze tak nebylo od začátku pochyb....

Hráč pro reprezentační úroveň

Trenér Jindřich Trpišovský měl 21leteého ofenzivního hráče v hledáčku po celou minulou sezonu. „Ondra je univerzální ofenzivní hráč, který dokáže nastoupit na všech postech v záloze. V Karviné nastupoval i v útoku, ale my v něm vidíme spíš takového záložníka budoucnosti. Je to hráč, který by měl brzo typologicky zapadnout do naší hry. Je běhavý, fotbalový, má rád osobní souboje a je to emoční hráč," libuje si kouč.

"Měli jsme ho v hledáčku přes rok, od zimy šly ale jeho výkony strmě nahoru, začal sbírat body a být produktivní. Byli jsme s ním hodně v kontaktu a jsme rádi, že se nám ho sem podařilo dostat, protože v něm vidíme velký potenciál směrem do budoucna. Je to hráč pro reprezentační úroveň," zdůrazňuje Trpišovský.

Lingr dorazí za mužstvem na soustředění do Rakouska, na podzim však ještě dost možná půjde někam hostovat.

„Má nyní velký handicap, že neabsolvoval přípravu. Za dva týdny začíná liga, což pro něj není ideální startovací pozice. Jak ho ale znám, tak je velký bojovník. Musí projevit kvalitu, máme hodně hráčů. Po nějaké době s námi si vyhodnotíme, co pro něj bude nejlepší v období do zimy," naznačuje trenér.

Přichází do velmi silné konkurence

Lingr se teď zkrátka musí o své místo na slunci prát. „V poslední sezoně naplno rozvinul svůj potenciál a v 21 letech byl jednoznačným lídrem Karviné. Zájem o něj projevilo několik předních českých klubů i týmy za zahraničí, pro Ondrovo rozhodování byly zásadní sportovní ambice Slavie včetně možnosti startů v evropských pohárech," líčí Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest.

„Ondra přichází do velmi silné konkurence, která ho může posunout na ještě vyšší výkonnostní stupeň. Dostane šanci zabojovat o své místo v kádru a pevně věřím, že ve slávistickém dresu naváže na vynikající výkony z právě skončené sezony," dodává Kolář.