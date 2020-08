Ze Slavie k Peltovi. Jablonec se těší na další posilu

Trenér Petr Rada dostane další posilu. Jaroslav Zelený se k Jablonci připojil v posledním týdnu letní přípravy a aktuálně se finalizuje forma jeho hostování.

"Trochu se to tady obměnilo, co se týče kádru, ale někteří kluci tady zůstali i z doby, kdy jsem odcházel. Takže pro mě plus, že nejdu do úplně neznámého prostředí. Jsem rád, že se jednání tímhle směrem pohnulo, protože bych ve Slavii neměl asi takové vytížení," říká na klubovém webu Zelený, staronová tvář v kabině Jablonce.

🔀 Jaroslav Zelený se připojil do přípravy s @FKJablonec! Oba kluby finalizují jeho roční hostování na Severu Čech. 🍏 pic.twitter.com/yoIPGdCS9S — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 20, 2020

Je odchovancem hradeckého fotbalu a ve svém mateřském klubu patřil k velkým talentům již v dorosteneckém věku. V sezoně 2010/2011 jej vzal do přípravy s A týmem Václav Kotal, tehdejší trenér Votroků. Od té doby se stal levý obránce či záložník Zelený stálým členem prvního mužstva.

Vítej zpátky, Jardo! 💪⚽️💚

Jaroslav Zelený se připojil k Jablonci a finalizuje se jeho hostování ze Slavie Praha.#vprvnilinii #prestupy pic.twitter.com/Q8464SfR5X — FK Jablonec (@FKJablonec) August 20, 2020

Přispěl svými výkony k postupu Hradce Králové zpět do první ligy. V létě 2014 odešel na hostování do Karviné, kam následně v zimě roku 2015 přestoupil. Později posílil Jablonec. V létě roku 2018 pak zamířil do Slavie, se kterou vyhrál double, probojoval se do čtvrtfinále Evropské ligy a zahrál si také skupinu Ligy mistrů. Na jaře hostoval v Mladé Boleslavi.