Omluva Musovi i Příbrami! Kolář přesprintoval celé hřiště a splnil si sen

Jaká byla reakce Petara Musy, když za ním přes celé hřiště přiběhl - Přenechat mi míč na penaltě bylo od něj neskutečné gesto. Poprosil jsem ho o míč, když jsem tam přiběhl, a on hned odpověděl, ať si ho vezmu. Samozřejmě mě to částečně mrzí, protože vím, že Petar bude jako posledně bojovat o krále střelců. Sebral jsem mu gól. Velmi si vážím, že to pro mě udělal. Dát gól bylo vždy mým snem, teď jsem si ho splnil. Radek Černý mě vždycky hecoval, že jediné, co mi chybí, je dát gól. Povedlo se. Omlouvám se Petarovi a zároveň i Příbrami, pokud to vůči někomu vzbudilo negativní emoce.

Jak se nápad zrodil- Před zápasem jsem se bavil s Nikem, že pokud by byla penalta za rozhodnutého stavu, mohl bych si ji jít kopnout. Když situace přišla, podíval jsem se na lavičku a celá křičela, ať běžím. Tak jsem neváhal a hned se rozběhl...

Ondřej Kolář je šestým brankářem, kterému se v historii samostatné české ligy podařilo vstřelit gól



Před ním se to podařilo Jánošovi (3x), Koubovi, Černému, Sňozíkovi a Zlámalovi

Jaká byla exekuce- Nervózní jsem byl. Kdybych penaltu nedal, tak se na mě sesypou posměšky. Věřil jsem ale, že ji dám. Čekal jsem na pohyb gólmana, a když jsem viděl, že jde na jednu stranu, poslal jsem míč na druhou.

Ondřej Kolář udržel proti 1. FK Příbram další čisté konto. Hlavním tématem rozhovoru bylo ale něco úplně jiného. Proměněnou penaltou totiž jako brankář pečetil skóre zápasu na 3:0!



📺 OHLASY ➡️ https://t.co/2r4uv13cfV pic.twitter.com/7ltMcDGigN — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) August 29, 2020

Jak často penalty kope - Na tréninku hrajeme různé zábavné hry, kdy gólmani po centrech zakončují, nebo si dáme třeba sérii penalt. Párkrát jsem je v tréninku zahrával, ale v zápase je to něco úplně jiného. Počkal jsem si ale dobře na pohyb a zvolil druhou stranu.

Jestli bude hlavním exekutorem penalt ve Slavii - Určitě ne. Jsem rád, že jsem dosáhl na metu vstřelit gól v lize, což se mi teď ve 25 letech splnilo. Teď je na hráčích z pole, aby je dávali.

Jak moc ho láká ohrozit Zdeňka Jánoše který má tři vstřelené góly - Zaslechl jsem. Určitě ne. Jsem rád, že se mi povedlo dát jeden gól. Ještě jednou bych se chtěl omluvit Příbrami. Ačkoliv to nevypadá asi nejlépe, rozhodně v tom není žádná neúcta. Dát si gól bylo vždy mým snem, který mi naši trenéři umožnili si splnit.