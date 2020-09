Odmítl Benfiku i Atalantu, teď je v Mladé Boleslavi. České kluby se zásobují ve španělské lize

Během reprezentační pauzy se objevila zajímavá novinka. České kluby našly posily ve španělské lize. Nejprve Olomouc získala Francouze Florenta Poulola, jemuž skončila smlouva v Getafe. Teď se přidali také Středočeši. Do FK Mladá Boleslav ze španělského klubu Celta Vigo přestoupil Róbert Mazáň se zkušenostmi ze slovenského, nizozemského, polského a španělského fotbalového prostředí. V Mladé Boleslavi, kam přišel jako volný hráč, podepsal profesionální smlouvu. Klub ho přivítal na svém webu.

Šestadvacetiletý defenzivní hráč (obránce či záložník) Róbert Mazáň pochází ze slovenského Trenčína. S fotbalem začal v OFK Drietoma, odkud v dorosteneckém věku přestoupil do FK AS Trenčín, kde se propracoval až do dospělého áčka.

Na začátku roku 2011 odešel na hostování do nizozemského druholigového Apeldoornu. V únoru 2014 se stal hráčem FK Senica a v lednu 2015 zamířil na své druhé zahraniční angažmá do polského Podbeskidzie Bielsko-Biala, ze kterého později hostoval v MŠK Žilina (2015-17).

V lednu 2018 přestoupil za více než jeden milion eur do španělského prvoligového klubu Celta Vigo, kterému dal přednost před nabídkami portugalské Benfiky Lisabon či italské Atalanty Bergamo.

Mezinárodní zkušenosti má také ze slovenské reprezentace, jejíž dres oblékl ve třiadvaceti zápasech - třikrát v U17, pětkrát v U19, třináctkrát v U21 pod trenérem Pavlem Hapalem a dvakrát za dospělý tým pod trenérem Jánem Kozákem.