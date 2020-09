Slavia přeskočila Spartu. Na jak dlouho? Baník si dal vlastence, Hanáci slaví

Očekávané se stalo skutkem. Fotbalisté pražské Slavie, úřadující mistři, v 5. kole Fortuna ligy zdolali na vlastním hřišti v Edenu do té doby neporažené Slovácko 3:0 a v neúplné tabulce se posunuli o bod před dosud vedoucí Spartu, která má ale k dobru nedělní duel v Příbrami. V dalších utkáních sobotního programu vyhrály Teplice nad Baníkem Ostrava 2:1, Karviná se s Mladou Boleslaví rozešla bez branek a Zlín prohrál s Olomoucí 0:1.

Sešívané stál hodně sil úterní první duel play off Ligy mistrů s Midtjyllandem (0:0), před středeční odvetou v Dánsku se ale i v improvizované sestavě (9 změn!) naladili vítězně. Hostům z Uherského Hradiště vůbec nevyšel úvod, už ve 2. minutě prohrávali poté, co Hofmann fauloval Kuchtu a nařízenou penaltu proměnil Kúdela. A po půlhodině už to bylo 2:0, slávistický kapitán se poprvé v jednom utkání nejvyšší soutěže trefil dvakrát.

Slovácko mělo po změně stran několik dobrých možností, jak zápas zdramatizovat, ale jeho hráči trefovali jen tyče a břevno slávistické branky, několik možností zmařil hostům i pozorný gólman Kolář. A tak se radovali ještě potřetí domácí, v nastaveném čase dal výsledku definitivní podobu z trestného kopu střídající Provod. Kouč Pražanů Jindřich Trpišovský se dočkal jubilejní 100. ligové výhry.

Ondřej Kúdela (vlevo) a Jan Kuchta ze Slavie oslavují gól na 2:0 během utkání 5. kola ligy proti Slovácku.

Vlastimil Vacek, Právo

Ševci spoléhali na statistiku, poslední čtyři vzájemné zápasy Zlína s Olomoucí totiž vždy vyhrál domácí tým (z toho třikrát 1:0). Tentokrát se ale karta obrátila. Krátce po přestávce se trefil Zmrzlý a Hanáci v tomto ligovém ročníku zvítězili potřetí za sebou. Sigma jede, vyhrála čtyři z dosavadních pěti kol a v neúplné tabulce se bodově dotáhla na druhou Spartu.

Zleva Roman Hubník z Olomouce, Youba Dramé ze Zlína a Martin Hála.

Dalibor Glück, ČTK

Baník v minulém kole doma porazil Pardubice a dočkal se první ligové výhry po 10 zápasech. Venku však nezvítězil už sedmkrát za sebou. Na úvodní trefu teplického Žitného sice brzy odpověděl De Azevedo, ale čtvrt hodinky před koncem si dal vlastní gól bývalý teplický záložník Fillo a hosté odjeli s prázdnou. Teplice zabraly po třech porážkách v řadě a v tabulce svého sobotního soka přeskočily.

Karviná v úvodu sezony získala solidních pět bodů, padla jen se Spartou. Proti Mladé Boleslavi jí to ale nejde, neporazila ji už popáté za sebou. Diváci na gól čekali marně.