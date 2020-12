Střelec Brandner po plichtě litoval: Nevěděli jsme, jak se do nich dostat

„Mrzí mě, že se nevyhrálo," utrousil útočník Dynama. Po změně stran doklepl do sítě míč vyražený brankářem Bolkem, jenže fotbalisté z jihu Čech i přes snahu a šance na obrat nedosáhli. „Stoprocentně jsem věřil, že se nám to povede. Měli jsme hodně standardek, Čavoš to měl dvakrát na hlavě, já měl taky šanci. Chyběl jenom vítězný gól," posteskl si 26letý borec.

Jeho tým nahlodal moment ze 7. minuty, kdy se parádně trefil z přímého volného kopu Albánec Qose. Vzápětí navíc Herc orazítkoval břevno! Domácí se z nečekaného začátku vzpamatovávali dlouho. „Byli jsme zalezlí a neměli snad ani šanci. V prvním poločase jsme nevěděli, jak se do nich dostat," pokyvoval hlavou Brandner po remíze 1:1.

Opodál panovala větší spokojenost. Slezané po skalpu domácí Plzně odvezli z Budějovic cenný bod, i když duel rozehráli na tři. „O vyrovnání jsme si koledovali. Už před gólem měl soupeř hodně závarů, vykopávali jsme míč z brankové čáry. Nepodrželi jsme balon a nebyli tak nebezpeční vepředu," vykládal karvinský Lukáš Bartošák.

Třicetiletý záložník v této sezoně sází gólové přihrávky. Do statistik mohl přidat v první půli další. „Škoda, že Kiko Herc po mém centru nedal," ušklíbl se Bartošák, jehož mužstvo drží v tabulce sedmou příčku, když na čtvrtou Olomouc ztrácí čtyři body.