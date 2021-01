Opavě na jaře pomůže starý známý. Oživit pohaslý útok má Tomáš Smola

Útočník Tomáš Smola, který svými góly pomohl vrátit Opavu do první ligy, se vrací. Do týmu Radoslava Kováče přichází na hostování do konce sezony z rumunského klubu Gaz Metan Medias.

Smola v české nejvyšší soutěži působil ve dvou týmech. Za Opavu odehrál 31 utkání, ve kterých nastřílel devět branek. Před sezonou 2019/2020 ale zamířil do Baníku Ostrava, kde dostal šanci ve třiceti zápasech a trefil se čtyřikrát. Před touto sezonou přestoupil rodák z Loun do rumunského ligového týmu Gaz Metan Medias, ve kterém dostal ale šanci ukázat své střelecké schopnosti jen ve třech duelech. Gólově se neprosadil.

Vzhledem k nízké herní vytíženosti Smola hledal nové působiště. Z vícero nabídek si vybral tu opavskou. „Opavu jsem si vybral pro to, že to tady dobře znám. Chci pomoci Jardovi Rovňanovi (řediteli klubu), Zavošovi (Pavlovi Zavadilovi) a klukům, abychom tady společně zachránili ligu," vysvětluje Smola.

Josef Hušbauer ze Slavie Praha a Tomáš Smola z Opavy na snímku z roku 2018.

Vlastimil Vacek, Právo

Urostlý střelec se vrací do dobře známých míst. Vždyť v klubu z Městských sadů působil od léta roku 2016 a hned při své premiérové sezoně nastřílel devět branek ve druhé nejvyšší soutěži. V následující sezoně výrazně přispěl k návratu opavského týmu mezi českou elitu, když ve FNL nasázel jedenáct branek.

✍ 🔙 | Povedlo se! ✅ Tomáš Smola #⃣1⃣3⃣ nám na jaře pomůže v boji o záchranu ve @fortunaligacz! ✌ Vítej zpátky, Smoliči! 🎯 🟡 🔵



ℹ Více na webu 👉 https://t.co/z2qEd7MVkr #OpavoPojdme pic.twitter.com/btlkyjiXJF — Slezský FC Opava (@sfcopava) January 8, 2021

„Tomáš pro nás byl jednoznačnou volbou. Je to hráč, kterého jsem poznal osobně na hřišti i v kabině. Do mančaftu je to perfektní kluk, lídr, kterého do šatny potřebujeme. Ví, co má dělat a je na něj absolutní spoleh. Umí dát gól a umí ho i připravit. Jeho čísla za poslední roky mluví jasně. Pro nás je příchod Tomáše Smoly obrovským posílením," uvedl sportovní ředitel Opavy Pavel Zavadil.