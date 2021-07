Smetana je se čtyřmi posilami spokojený. Cíle si Baník nedává

„Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři a jsme rádi, že jsme to zvládli výsledkově. Házíme to ale za hlavu, to říkám otevřeně. Za týden nás čeká úplně jiné utkání a jiný soupeř. Ale doufám, že nám to zdravě povzbudí sebevědomí," řekl klubovému webu trenér Baníku Ondřej Smetana.

Ten v kádru přivítal tři ofenzivní fotbalisty Lukáše Budínského a Jiřího Klímu z Mladé Boleslavi a slovenského útočníka Ladislava Almásiho z Ružomberku. Posledním do party posil je ostravský odchovanec, nyní hráč Sparty Praha stoper David Lischka.

„Jsem spokojený," uvedl ke změnám Smetana. Zároveň ale přiznal, že seznam případných posil byl početnější.

„Myslel jsem si, že když se ozve Baník, tak hráč, který v tak velkém klubu ještě nehrál, nebude váhat a nabídku přijme. Asi jsem byl naivní, protože se ukázalo, že to tak není. Někteří vyčkávali, jestli třeba nepřijde nabídka ze zahraničí, jiní se toho tlaku v Baníku asi lekli. Ale asi to tak mělo být. Jestliže někdo nad nabídkou Baníku váhá, třeba i z obavy, že to nezvládne, pak je asi lepší, když přijde hráč, který tady hrát chce. Přesně to se stalo a já jsem moc rád, že tady právě tito čtyři hráči jsou," svěřoval se trenér Baníku.

Zatímco trio Budínský, Klíma a Almási by se mělo starat o střílení gólů, Lischku čeká těžký útoku nahradit Stronatiho který přestoupil do maďarského Puskáse. „David Lischka ve Spartě sice delší dobu nehrál a bude ještě nějaký čas potřebovat, aby se znovu dostal do top formy. Má ale všechny předpoklady, aby Zia nahradil," naznačil Smetana a přidal pohled i na zbývající tři nováčky.

„Laco Almási a Jirka Klíma, už mají leccos za sebou, přesto jsou ještě relativně velmi mladí a mají v sobě zajímavý potenciál. Lukáš Budínský svou kvalitu ukazuje v lize pravidelně. Výborný směrem dopředu, nebezpečný v zakončení, výborný při zahrávání standardních situací," přiblížil Smetana.

Baník v minulé sezoně skončil osmý. Příští jaro, kdy bude klub slavit stoleté výročí, chce končit výše. „Otevřeně ale cíle vyhlašovat nechci, nicméně fanoušky chci ubezpečit, že v kabině není jediný hráč, který by nechtěl být úspěšný. Nemáme jiné cíle než v každém zápas uspět, bodovat, vyhrát," uvedl Smetana.