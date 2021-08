Bylo to z naší strany nedůstojné, soptil po debaklu v Olomouci kouč Jablonce Rada

Hořkou pilulku v podobě debaklu 4:0 museli spolknout po postupu do základní skupiny Evropské konferenční ligy přes Žilinu v 6. kole nejvyšší soutěže v Olomouci fotbalisté Jablonce. Svěřenci Petra Rady především ve druhé půli působili bezradným dojmem, a to zkušený kouč po utkání nemohl pochopit. Jeho svěřenci navíc v lize nevyhráli už pět kol.

„Dostali jsme za vyučenou. První branka ve 3. minutě ze standardky, na které jsme se připravovali, byla úplně zbytečná. Pak jsme byli až do přestávky lepší, když jsme byli aktívnější, měli jsme víc balon na kopačkách a domácí hrozili jen z brejků. Co jsme však předvedli ve druhé půli neodpovídá tomu, kde hrajeme. Úplně jsme propadli a inkasovali podruhé. Posledních 25 minut pak bylo hodně špatných, mohli jsme dostat ještě další dvě branky. Bylo to z naší strany nedůstojné. Mužstvo jsem nepoznával," zlobil se Rada.

„Teď máme čtrnáct dnů na to, abychom vše pořádně vyhodnotili. Ne však tak, že to přejdeme. To určitě ne! Hráči si musí sami sáhnout do svědomí. Přemýšlet o tom, že chtějí hrát konfederační (Evropskou konferenční ligu) a v té naší domácí to půjde samo, to je špatně. Hráči mohli pod dojmem setrvání v pohárové Evropě Sigmu podcenit, ale to já neuznávám. Jsou profesionálové a musí být připraveni i na naši ligu. Řada je na mě. Takto to dál nepůjde," pokračoval v kritice svých svěřenců zklamaný trenér.

Zleva Libor Holík z Jablonce a Radim Breite z Olomouce

Luděk Peřina, ČTK

Náladu neměl ani středopolař David Houska, který ještě v minulé sezóně hájil barvy Sigmy a nyní se domů vrátil v dresu Jablonce. „Představovali jsme si úplně jiný výsledek. Co na to říct, 4:0 je hodně," soukal ze sebe. Nové, útočné pojetí Hanáků ho však nepřekvapilo. „Vím, co trenér Jílek chce hrát a bylo to vidět. Olomoučtí kluci běhali, presovali a pak ve druhém poločase, jak jim to tam napadalo, byli v laufu," měl jasno.

Za nepovedený pak označil i samotný vstup Jablonce do ligy. „V lize se chceme pohybovat úplně jinde. Ztratili jsme některé zápasy, které jsme ztratit neměli. Vždy jsme v nich inkasovali první a pak to museli dohánět. Otáčet to je těžké. Představovali jsme si, že bodů budeme mít víc. Věřím ale, že po reprezentační pauze začneme tabulkou stoupat," zdůraznil.

Podobně to vidí i Rada. „Začali jsme dobře, když jsme zdolali Baník, který budí respekt. Pak ale výkony hlavně venku neodpovídali našim kvalitám a zkušenostem, co hráči mají. Jsou neakceptovatelné," přiznal. Mužstvu podle něj chybí dravec.

„Kluci jsou fotbalově výborní, mají kvalitu, ale není nikdo, kdo by to, když se nedaří, zvednul. Raubíře, který by ostatní postavil do latě, prostě momentálně nemáme," prohlásil s tím, že tým by bylo třeba posílit. „Hrajeme dvě soutěže a je nás málo. Vedení musí posoudit, zda je reálné přivézt někoho, kdo by nám pomohl," vysvětlil. V té souvislosti prozradil, že jedním z hráčů v hledáčku je ostravský Tomáš Zajíc. „Máme ale vytipované i další," hned dodal, konkrétní však už nebyl.