Kozel chce vzkřísit Stocha: Od května nehrál, ale víme, co uměl, když byl ve formě

Po překvapivém podpisu smlouvy s Libercem do konce sezony nechce Miroslav Stoch dávat velké rozhovory, nejprve by se rád ukázal na hřišti. Ex-slávista dobře ví, že jeho fyzička není ideální a je před ním velká dřina. Liberecký kouč Luboš Kozel však věří, že obě strany si navzájem vypomůžou. Že Liberec půjde se Stochem nahoru a Slovan slovenskému reprezentantovi restartuje kariéru.

Jak se Stochovo angažmá v Liberci zrodilo?

Chtěli jsme posílit post křídla a ofenzivního záložníka. Pracovali jsme na tom ještě v přestupovém okně, bohužel se jedna věc nedotáhla (podle informací Sport.cz Šimon Falta z Plzně, pozn. red.). Rozhodlo se až v poslední den, takže nám nezbyl čas reagovat. Měli jsme jen možnost podívat se na hráče, kteří momentálně nemají smlouvu a zda nejsou k mání. Když jsem se dozvěděl, že Miňo trénuje na Motorletu, zavolali jsme si s ním i jeho agentem, zda by to byla varianta. A podařilo se.

Jak Liberci pomůže?

Momentálně nevím, protože od května nehrál. Ale samozřejmě víme, o jakého hráče jde a co uměl, když byl ve formě. Jde o podobný případ jako Júsuf. Víme, že kvality tam jsou, jen momentální fyzický stav hráče není úplně optimální a budeme na tom muset pracovat. Ale Júsuf nám hned druhý zápas ukázal, jak platný je. V něco podobného věříme i u Miňa.

Autor prvního gólu proti Boleslavi z 8. kola Fortuna:ligy Júsuf Hilál z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Věříte, že obě strany si prospějí navzájem?

Samozřejmě bychom si to přáli. Vždy jde, nechci říkat rovnou o riziko. Kdyby to byl Miňo s formou jako před dvěma lety ve Slavii, bylo by to úplně optimální. Šlo o hráče, který rozhodoval zápasy a těžké. Poslední dva roky úplně optimální neměl. Je však pravda, že byl v zahraničí, kde člověk úplně neví, zda měl nebo neměl důvěru, jestli dostal potřebný prostor a čas. My se z něj budeme snažit dostat jeho kvalitu, kterou určitě má. Ale k tomu je potřeba nějaký základ, aby to měl na čem postavit.

Záložník Miroslav Stoch ještě v dresu Slavie během utkání s Libercem.

Vlastimil Vacek, Právo

Kvalitu ve Slavii dokazoval výtečnou kopací technikou.

I proto jsem ho chtěl. Typologicky jde o trochu jiné křídlo než kluci, které máme. Má výborné zakončení i za šestnáctkou ze střední vzdálenosti, což z našich hráčů nemá skoro nikdo. A umí dělat přečíslení. Ale na to potřebuje sílu a kondici, aby se do těchto situací mohl dostat a v tomhle pro nás bude platný. Chce to asi trochu čas.

Kdy s ním tedy chcete počítat na celý zápas?

Těžká otázka. Záleží i na hráči. Nejprve musíme zjistit, jak na tom opravdu je. Vidíme to, bavili jsme se o tom a i on sám vidí, že momentálně není úplně připravený. S Motorletem trénoval třikrát v týdnu a intenzita tréninku je asi trochu jiná než v ligovém týmu. Musíme opatrně. Je zase dobře, že už za týden je reprezentační pauza, která pomohla i Júsufovi. Ten nějakou část zápasu zvládnul a pomohl nám. Věříme, že to bude i u Miňa.

Kam s ním v záloze počítáte?

Buď na křídlo nebo na podhrot.