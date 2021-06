Tak tomuhle říkám skupina smrti, hodně mi to připomíná tu naši z roku 1996. Vždyť tady proti sobě jdou obhájci titulu z Portugalska, úřadující mistři světa Francouzi a k tomu Němci, kteří jsou vysloveně turnajovým mužstvem a po neúspěchu na světovém šampionátu v Rusku si budou chtít napravit reputaci.

I když dál postupují i čtyři nejlepší týmy ze třetích míst, jeden z gigantů se mezi ně nemusí vejít. Což by byla škoda, protože všichni tři by byli ozdobou play off.

TIP PETRA KOUBY 1. Francie 2. Německo 3. Portugalsko 4. Maďarsko

Na první pohled se zdají největšími favority Francouzi. Mají ohromnou ofenzivní sílu, a jestli si Kylian Mbappé udrží formu, jakou měl v průběhu sezony, pak je schopný proklestit cestu Francii až k titulu a sám se může stát nejlepším hráčem turnaje. Když mluvím o Francii, vybaví se mi semifinálový rozstřel s ní před pětadvaceti roky na EURO v Anglii. Tehdy jsme je vyřadili, oni se za dva roky stali mistry světa. Tohle mužstvo není o nic slabší.

TIP PRÁVA A SPORT.CZ 1. Německo 2. Francie 3. Portugalsko 4. Maďarsko

Němci? Myslím si, že si to o druhou příčku rozdají s Portugalci. A jak už jsem řekl, třetí v tabulce může skončit bez postupu, i když Portugalci před čtyřmi roky šli ze skupiny se třemi remízami. Maďarsko je vyložený outsider, ale nemá co ztratit, jako my tenkrát ve skupině s Němci, Italy a Rusy. A došli jsme nakonec až do finále... K favoritům šampionátu řadím „svoje" Angličany, ale také Španěly a Belgičany. Všechny za našima klukama...