Chelsea potřebuje trofej jako spásu. Ale ani ta nemusí Sarriho uchránit od Abramovičovy sekery

Podle specializovaného serveru transfermarkt je hodnota kádru Chelsea 885,75 milionu eur, v přepočtu 22,7 miliardy korun! Stejný souhrn v případě Slavie činí 41,8 milionu eur, tedy 1,1 miliardy korun. Zatímco pro Slavii je maximem semifinále Poháru UEFA, Chelsea vyhrála Ligu mistrů, Evropskou ligu, Superpohár UEFA a dvakrát Pohár vítězů pohárů.

V evropských pohárech nastoupila Chelsea proti některému z českých klubů třikrát. A nikdy neprohrála! I proti Slavii je jasným favoritem, byť prožívá svízelnou sezonu. V předešlých čtyřech ročnících brala Chelsea čtyři trofeje. Ale letos určitě nezíská titul, vypadla z FA Cupu i Ligového poháru, a tak fanoušci zuří. Trenér Maurizo Sarri čelil opakovaně velké kritice, je pod drtivým tlakem. Kvůli sestavě, využití hráčů na konkrétních postech, stylu hry...

Slavia bude nebezpečný soupeř, nečeká nás nic snadného, varuje trenér Chelsea Maurizio Sarri

„Nemám tušení, proč nejsou fanoušci na mé straně. Musíme asi ještě víc vyhrávat. Zakončit sezonu mezi prvními čtyřmi v Premier League a vyhrát Evropskou ligu. Ještě pořád se naše sezona může stát velmi dobrou, pokud dokážeme získat trofej," říká Sarri.

Podle spekulací anglických médií šedesátiletého trenéra však ani postup přes Slavii až do finále v Baku, následný triumf a pozice mezi čtyřmi top týmy Premier League nemusí uchránit od „Abramovičovy sekery". Majitel klubu má daleko ke spokojenosti.

Trénink Chelsea před zápasem se Slavií

„Možná si naši fanoušci mysleli, že nás čeká snadná sezona. Ale v Anglii není nic snadné. Každý tým je mimořádně silný. Některé zápasy jsme zvládli se štěstím, jiné velkým nadšením. Fanoušci byli z předešlých let zvyklí na vítězství a mysleli si, že je samozřejmé jen vyhrávat. Ale tak to není," vysvětluje Sarri v připomínce faktu, že Chelsea brala v minulé sezoně FA Cup a v předešlé slavila mistrovský titul.

Nutno říct, že na evropské scéně zatím Chelsea září. V osmifinále porazila dvakrát Dynamo Kyjev (3:0, 5:0), které vyřadilo v předkole Ligy mistrů právě Slavii. Z deseti zápasů jich londýnský gigant devět vyhrál, inkasoval pouhé čtyři branky a jedinou ztrátu utrpěl hned v úvodním duelu soutěže na hřišti maďarského FC Vidi (2:2).

Slávisti, dejte si na mě pozor...! Olivier Giroud z Chelsea je aktuálně nejlepším střelcem Evropské ligy.

Matthew Childs, Reuters

Sarri většinou dává příležitost hráčům širšího kádru. Jenže těžké nazývat sestavu pro Evropskou ligu béčkem. Vždyť na trávník nastupuje v základu Chorvat Kovačič, který je vicemistrem světa a třikrát slavil triumf v Lize mistrů, Francouz Giroud, jenž je úřadujícím mistrem světa a aktuálně s devíti trefami nejlepším kanonýrem Evropské ligy, Španěl Pedro pyšnící se titule světového šampiona, vítězstvím z mistrovství Evropy a třemi triumfy z Ligy mistrů či hvězdný brazilský záložník Willian.

Mezi tyčemi je stálicí nejdražší brankář planety Kepa Arrizabalaga, za nějž Chelsea zaplatila bezmála dvě miliardy korun. Naopak největší klubový klenot Eden Hazard zůstane velmi pravděpodobně s ohledem na nabitý kalendář Chelsea jen na lavičce náhradníků.

„Je to skutečně mimořádně tvrdý týden. Za necelých dvaasedmdesát hodin po duelu s West Hamem nastoupíme v Praze, následně zase za necelých šestašedesát hodin v Liverpoolu. Před třemi měsíci bych si to nemyslel, ale je jasné, že budeme do hry potřebovat dvacet fotbalistů. Musím udělat změny," připouští Sarri.

Přestože na Slavii nikdy v historii Chelsea nenarazila, nepůjde pro ni ve čtvrtek o první duel v Edenu. V srpnu 2013 zde nastoupila k bitvě o Superpohár UEFA proti Bayernu Mnichov. Po remíze 2:2, kterou ze současného kádru pamatují Cahill, Luiz, Hazard a Azpilicueta, padla v penaltovém rozstřelu.