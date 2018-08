Holoubek sklízí obdiv i v Anglii: Revoluční trénink českého kouče ve slovinském týmu!

Tak tohle ocenění rozhodně potěší. Ostré tréninkové metody českého kouče Davida Holoubka, který od nové sezóny převzal Ružomberok, zaujaly i v Anglii. Portál sportbible.com převzal krátké video z tréninku slovenského klubu, který na sítě umístil právě bývalý trenér fotbalistů Sparty. Co však udělá radost o dost menší, je fakt, že tým českého kouče označili autoři článku jako slovinský!

Že je David Holoubek zastáncem moderních tréninkových metod to není nic nového. Potvrdilo to i krátké video z tréninku, kterým se český kouč pochlubil na sociálních sítích. Vše hrané s maximálním nasazením a především v obrovské rychlosti. To zaujalo i média i v zemi posedlé fotbalem.

"Slovenský klub MFK Ružomberok způsobil revoluci ve hře. Žádná stereotypní či nudná cvičení. Vše dělané v rychlosti a zábavné formě," píše se v článku. Do této doby všechno v pořádku, další věta však už fanoušky slovenského fotbalu určitě nepotěší.

"Tento defenzivní trénink ve slovinském klubu MFK Ružomberok je na jiné úrovni," umístili Angličané tým Davida Holoubka poněkud jižněji. Nic nepomohlo ani to, že Slovensko bylo vyrovnaným soupeřem Anglie v kvalifikaci o mistrovství světa 2018 či že Ružomberok bojoval v loňském roce s Evertonem ve 3. předkole Evropské ligy.

Osmatřicetiletý trenér zatím zažívá na Slovensku úspěšné období. S Ružomberokem je po pěti kolech nejvyšší soutěže na třetím místě poté, co z pěti zápasů ztratil jen ten poslední se Slovanem Bratislava (0:2).