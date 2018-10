Čtyři góly za třináct minut! Francouzský zázrak Mbappé proměnil šlágr ve vlastní show

Tým PSG si ve francouzské lize dělá skoro co chce. A podle toho také vypadal duel s Lyonem. V 9. minutě se hnal Mbappé k brance soupeře a obrana Lyonu jej dokázala zastavit jen faulem. K penaltě si však mladík jít netroufl. Přednost dostal Neymar a nezaváhal. Do konce poločasu pak už sudí udělil jen po jedné červené kartě na obou stranách.

Po přestávce to však přišlo a začala Mbappého galashow. V 61. minutě pálil talentovaný mladík uvnitř šestnáctky. Míč cinkl o jednu tyč, pak na druhou, a nakonec skončil v síti. Fanoušci slavili, netušili, že tohle je pouze úvodní kousek francouzského zázraku.

O pár minut později dostal přihrávku do malého vápna, kde v pádu zakončil bez problémů do odkryté branky. V 69. minutě už slavil hattrick, když jej poslal chytrou přihrávkou za obranu do sóla Neymar a Mbappé jeho výzvou nepohrdl.

Kanonýr se sedmičkou na zádech dál připomínal nenasytnou šelmu a hnal se za dalšími góly. Třináct minut od první trefy zaznamenal svůj čtvrtý gól v utkání. K Mbappému se odrazil v pokutovém území míč a ten jej nekompromisně napálil do branky. Uzavřel tak svůj velký večer a podtrhl dominanci PSG ve francouzské lize. Tým z Paříže vyhrál všech dosavadních devět duelů a vede tabulku o osm bodů při skóre 32:6.

V tomto kalendářním roce je Mbappé už třetím čtyřgólovým střelcem v Ligue 1. V březnu se to podařilo Alassaneovi Pléaovi z Nice, v lednu pak Mbappého spoluhráči Neymarovi. Nyní se Mbappé a Neymar dělí o vedení v tabulce střelců s osmi zásahy.