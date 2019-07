O českého beka byl zájem i v Premier League. Proč nakonec nezměnil dres?

Má za sebou sezonu s pohádkovým koncem. A tak není divu, že o českého obránce byl zájem po celé Evropě. Jednu z nabídek měl český obránce Tomáš Petrášek i z anglické Premier League. Udělal dojem. Po těžkém zranění se vrátil do sestavy týmu Raków Czestochowa a pomohl mu k postupu do nejvyšší polské soutěže i semifinále poháru. Navíc za tři sezony v polském klubu nastřílel 23 gólů. „Raków na to zareagoval novou smlouvou," naznačuje spokojeně Petrášek, že si polepšil. Teď se už soustředí na novou sezonu a tajně sní o tom, že by si na něj mohl vzpomenout i trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Za tři roky si důrazný obránce v Polsku vybudoval skvělé jméno, pokaždé byl zvolen do nejlepší jedenáctky soutěže. Vypadalo to, že během léta odejde na jinou zahraniční štaci, nakonec ale pokračuje a chystá se se svým týmem, ve kterém nastupují i další dva Češi, Petr Schwarz a Daniel Bartl, na nejvyšší polskou soutěž.

V minulé sezoně jste udrželi šňůru 27 zápasů bez prohry. Úspěšní jste byli i v poháru. Zkuste popsat, kde se to v týmu vzalo?

Všechno je o těžké práci. Byli jsme velmi dobře připraveni fyzicky, takticky i mentálně. Náš předsezonní cíl byl postup. Důležité proto bylo, že jsme se od toho tlaku dokázali odloučit. Vždy jsme se soustředili pouze na nejbližší zápas. No a pohár? Ten jsme brali za odměnu, do semifinále jsme došli po velkých zápasech s Lechem Poznaň a Legií Varšava. Vypadli jsme smolně až s pozdějším vítězem - Lechií Gdaňsk. A rozhodně jsme nebyli horším týmem. Byl to zážitek.

Raków v posledních letech pravidelně během léta výrazně mění kádr. Přišlo zemětřesení i po té úspěšné sezoně?

Začínám v klubu čtvrtý rok a vždy se tým po sezoně hodně měnil. Teď odešlo a samozřejmě také přišlo asi 10 hráčů, a to je do konce přestupního období ještě spousta času. Nové kluky čeká pořádná dřina, protože náš styl je fyzicky i takticky velmi náročný.

Motivací do práce mohl být postup do nejvyšší soutěže. Asi to bude pro Raków, který je zvyklý vítězit, pořádný rozdíl, že?

Všichni velmi těšíme a tvrdě se připravujeme. Ekstraklasa rychlejší, plynulejší a důraznější. Bude chodit hodně lidí, někde nás čekají opravdu bouřlivé kulisy. Rozhodně ale nebudeme měnit náš herní styl a opět půjdeme od zápasu k zápasu. Samozřejmě do první sezony půjdeme s pokorou, jsme nováček a tak se chceme jednoznačně udržet.

Vy nejspíš povedete tým s kapitánskou páskou. Co to pro vás znamená?

Můj parťák z obrany Andrzej Nieuwulis je po operaci. Moc mu držím palce, aby byl co nejdříve zpátky na hřišti, protože je pro nás velmi důležitý. Pokud dostanu pásku já, bude to pro mě obrovská pocta a já na to budu patřičně hrdý. Bude to i velká odpovědnost, ale na tu jsem zvyklý, protože ji mám jako jeden z lídrů dlouhodobě i bez pásky...

Prý se o vás během léta projevují zájem přední polské kluby, mluvilo se i klubech z Belgie a jednom týmu z Premier League. Vnímáte, že je kolem vás hodně rušno?

Poslední dvě přestupová okna to nebylo jednoduché nevnímat. Statistiky a samozřejmě moje fyzické parametry přilákaly zájem různých klubů. Raków na to zareagoval novou smlouvou, která je oceněním mé dlouhodobé práce. Moc si toho vážím. Teď je před námi důležitá sezona, soustředím se pouze na ni. No a pak uvidíme, může to být pro všechny strany velmi zajímavé.

Na stopera dáváte opravdu spoustu gólů, dokonce jste od vašeho příchodu do klubu jeho nejlepší střelec. Dával jste vždycky tolik branek?

Branky jsem dával vždy, ale ne tolik jako tady. Je to asi i nějaký dar, ale největší podíl na tom má jednoznačně poctivý trénink. Je to samozřejmě taky tím, že jsme většinu zápasů dominovali, těch standardek, ze kterých mi to tam padá, jsme mívali hodně. Věnujeme jim hodně času i v tréninku, protože víme, jak moc nám to pak na hřišti dokáže pomoci.

České reprezentaci už delší dobu chybí obránce, který umí dávat branky. Troufnete si odhadnout, jak je to do národního týmu z Rakówa daleko?

Na reprezentaci jsem se vždycky díval s ohromnou pokorou a respektem k těm, kteří v ní jsou. Kdo jí chybí, to bych nechal na trenérovi. A jak daleko je reprezentace? Na tyhle řeči je ještě hodně brzy, ale reprezentace je můj dětský sen a snít ho rozhodně nepřestanu. Jak daleko je ve skutečnosti, to se ukáže na hřišti.