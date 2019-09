Neymar má konečně jistotu. Kde bude pokračovat v kariéře?

Neymar se nechal slyšet, že sní o návratu do Barcelony. Klub chvílemi popíral, že má o problémového Kanárka zájem, co chvíli ale z Camp Nou letěla nabídka do Paříže. Pak byl chvíli favoritem v přetahované o Neymara konkurenční Real Madrid a vypadalo to, že může hvězdu PSG koupit naschvál, aby naštval a pokořil velkého rivala z Katalánska.

Jenže ani poslední nabídka Barcelony 182 milionů liber a k tomu na přestup hráči Ivan Rakitič, Jean-Clair Todibo a na roční hostování Ousmane Dembele nevyšla. Odhadovaná cena transferu byla 236 milionů liber. Na tohle by podle všeho vedení francouzského šampiona i kývlo, kdyby si pro změnu nepostavil hlavu Dembele, jenž nechtěl o hostování v Paříži ani slyšet.

A tak Neymar v pondělí zamíří do Miami na reprezentační sraz Brazílie jako hráč PSG. Kanárci nastoupí proti Kolumbii a Peru. Do Španělska se tak Neymar vrátí v této sezoně jen na devadesát minut hry. PSG se totiž v základní skupině Ligy mistrů utká s Realem Madrid. O Barceloně si musí nechat minimálně do zimy jen zdát.