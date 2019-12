Bývalý švýcarský kapitán Senderos ukončil kariéru

Senderos, pozdější spoluhráč Tomáše Rosického v Arsenalu, zažil velký úspěch již v úvodu kariéry, když v roce 2002 slavil s reprezentací do 17 let historické vítězství na evropském šampionátu. Rok nato přestoupil ze Servette Ženeva do Arsenalu, s kterým získal Anglický pohár a byl ve finále Ligy mistrů. Později hrál také za Everton, Fulham, Valencii, Aston Villu, Glasgow Rangers a Houston v zámořské MLS.

Jeho posledním působištěm bylo Chiasso, za které nastoupil ve druhé švýcarské lize naposledy v neděli.