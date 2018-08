Věřím v postup, burcuje kapitán Slavie. Penalty si nepřeje

Tři góly v pěti zápasech! Parádní je bilance lídra fotbalové Slavie Milana Škody na startu sezóny. Kanonýr týmu z Edenu doufá, že skvostný vstup do sezóny potvrdí i v úterý na stadiónu Dynama Kyjev, kde budou Pražané usilovat o postup do play off Ligy mistrů. „Jsme dobře připravení. Vyrovnávací gól v poslední minutě domácího duelu nás dostal do slušné pozice. Nechci operovat nějakými procenty, ale věřím v postup," prohlásil dvaatřicetiletý útočník.

Je pro kanonýra před duelem, v němž je ve hře Liga mistrů, důležitá parádní bilance? Má produktivita pozitivní vliv na vaše sebevědomí?

Jsem rád, že jsem v posledním utkání skóroval a moje branka znamenala vítězství. Samozřejmě forma může být vždy lepší, ale věřím, že mohu týmu pomoci i v Kyjevě.

Ukázalo Dynamo v Praze maximum svých schopností? Nebo očekáváte od ukrajinského týmu jiný výkon, než při prvním utkání?

Určitě budou více aktivní. Rozhodně budou chtít do zápasu dobře vstoupit, takže musíme zachytit úvod duelu. Hlavně v prvních minutách to budeme mít těžké. Bylo by skvělé, kdybychom dokázali vstřelit první gól, což by nám strašně pomohlo. Ale nemyslím, že by šlo o klíčový okamžik. Pokud by došlo na nepříznivý vývoj, věřím v naši kvalitu. Jsme schopní se střelecky prosadit.

Když jste bohatší o zkušenost z prvního duelu, na co se nejvíce zaměříte?

Řešili jsme hodně ofenzivu Dynama a jejich kraje, kde mají velice šikovné hráče. Na ty jsme se připravovali. Musíme je dokázat eliminovat.

Ukrajinský vicemistr v minulé sezóně prohrál doma jediný zápas a na vlastním stadiónu pouze ve třech zápasech inkasoval dva góly. Co by na Dynamo v jeho prostředí mělo nejvíce platit?

Měli bychom se pokusit vytěžit maximum z výškové převahy, kterou máme. Snažíme se pokaždé prosadit ze standardních situací. Je to jedna ze zbraní, kterou bychom v Kyjevě rádi využili.

Za určité konstelace může dojít na pokutové kopy. Budete případně mezi exekutory, kteří vezmou odpovědnost na sebe?

Doufám, že zvládneme vybojovat postup v základní hrací době. Pokud by došlo na rozstřel, je to náročné na psychiku. Ale několik penalt jsem ve vypjatých chvílích kopal, takže pokud bych byl na hřišti, určitě bych zahrávat šel.