Budeme štípat víc než vosy v Praze, slibuje Trpišovský před bitvou v Kyjevě

„Klíčem je zvládnout utkání v hlavách. Nesmí na nás dolehnout důležitost zápasu. Je potřeba hrát odvážně jako ve všech dosavadních duelech," přemítal Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Jak velkou vážnost přikládají domácí odvetě potvrzuje fakt, že Dynamo víkendový ligový duel odložilo. „My jsme ligu v Boleslavi normálně absolvovali, tudíž mají velkou výhodu," upozornil Trpišovský.

„V Praze viděli, že jsme zdatným protivníkem. Na náš páteční zápas do Boleslavi dokonce poslali vlastní televizní štáb. Vědí, že je nečeká nic snadného," říkal Trpišovský před podvečerním pondělním tréninku na stadiónu Dynama pod sluncem zalitou oblohou, do něhož se zapojili po zranění i Deli a Sýkora. Chybět naopak bude Olayinka.

Trumfem Dynama může být i domácí prostředí, kde v minulé sezóně prohrálo jediný zápas. „Na vlastním stadiónu hrají jinak než venku. Disponují obrovskou kvalitu ve hře na balónu. Volí samá výborná řešení herních situací, mají skvělou defenzivní činnost. A ke všemu téměř z každé šance dají gól. Proti nám si připravili dvě a skórovali. Když nastoupili proti Šachtaru v domácí soutěži, platilo to samé," vypočítával Trpišovský přednosti protivníka, který dosud skóroval v každém z odehraných soutěžních duelů. „Musíme udržet nulu, ale neznamená to změnit pojetí. Pro nás by byla smrt, kdybychom je pustili hodně na balón."

Trpišovský doufá, že i po úterní večerní bitvě bude Slavia živit sen o historicky druhé účasti v Lize mistrů, kterou okusila na podzim 2007, přestože Dynamo přistupuje k zápasu s mnohem větší vážností než k úvodnímu duelu.

„Naše taktika bude odlišná. Zatlačíme Slavii, budeme aktivní. A budeme štípat jako vosy v Praze," prohlásil Alexandr Chackevič, trenér Dynama, v připomínce skutečnosti, že jej stejně jako brankáře Denise Bojka v úvodním duelu štípla vosa.

„My jsme za řádění vos nemohli. Byli jsme taky poštípaní. Já zrovna. Jen jsme o tom nemluvili. Každopádně jsem přesvědčený, že naši hráči na hřišti budou štípat ještě více než vosy v Praze," kontroval dobře naladěný Trpišovský.

Utkání začíná v 18.30 hodin, hlavním sudím je Polák Daniel Stefanski.

Předpokládané sestavy: Kyjev: Bojko - Kedziora, Kádár, Burda, Morozjuk - Bujalskij, Sydorčuk - Verbič, Garmaš, Cygankov - Besedin. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Škoda.