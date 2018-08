Fanoušci Realu po losu zahltili plzeňský web

Když se na obří obrazovce, instalované na plášti jižní tribuny, objevil při losovacím ceremoniálu z Monaka čtvrtý koš, více jak tisíc fanoušků přestalo dýchat. Napětí se dalo krájet. Poté, co uruguayská legenda Diego Forlán přiřadil k rýsující se neatraktivní skupině s Lokomotivem Moskva, Portem a Schalke turecký Galatasaray, ozval se hlasitý potlesk. Radost měl také starší muž se dvěma vnoučaty, kteří se krátce předtím fotili u trofeje pro vítěze české ligy. Všichni tři dorazili v dresech Viktorie, s klubovou šálou kolem krku. „Chceme Juventus nebo Real," volal jeden z capartů.

Když bývalý brazilský záložník Kaká vytáhl z osudí jméno západočeského klubu, v davu to pořádně zahučelo. „Jóóóóóóó," propukli vzápětí fanoušci v jásot. Forlán totiž zařadil Viktorii do skupiny s Bílým baletem. „Dopadlo to dobře, většina kluků z kabiny chtěla Real," hlásil z pódia Limberský. „My jsme taky spokojený," odpovídali příznivci. Možná mezi nimi byl šťastlivec, který v tipovací soutěži na složení plzeňské skupiny vyhrál balíček na všechny domácí zápasy Viktorie.

V euforii ovšem nebyli správci klubového webu, který byl po losu totálně přehlcený. „Během čtvrt hodiny ho navštívilo čtvrt miliónu návštěvníků, z toho 190 tisíc ze Španělska," uvedl mluvčí Plzně Václav Hanzlík.

„Nemám slov," reagoval na los Pernica, kterého čeká premiéra v Champions League. „Když jsem ji sledoval v televizi, nenapadlo mě, že si ji někdy zahraju," rozplýval se stoper. Naopak oba jeho spoluhráči jsou už v Lize mistrů „mazáci", zažili obě předchozí účasti.

Limberský po premiérovém postupu kroutil hlavou a prohlašoval, že ještě před pár roky se proháněl na škváře. „Vím, že to je pro mě pravděpodobně poslední Liga mistrů. Proto si třetí účasti vážím nejvíc," uvedl Limberský, pro kterého je doposud největším zážitkem vítězný gól Tomáše Wágnera proti CSKA Moskva z podzimu 2013.

„Znamenal třetí místo ve skupině a postup do jarní fáze Evropské ligy. Byla to neskutečná euforie," dodal Limberský opět za tónů hymny Ligy mistrů. Příště už se bude rozléhat ochozy Doosan Arény a po trávníku se budou prohánět Modrič, Bale, Benzema a spol...