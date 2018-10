S hřejivým skalpem Sparty a bez Kopice. Plzeň odletěla do Říma

Se skalpem pražské Sparty odletěli fotbalisté Plzně hodinu před pondělním polednem do Říma. V úterý večer na Olympijském stadiónu podstoupí druhou bitvu v základní skupině Ligy mistrů proti jarnímu semifinalistovi této soutěže AS Řím.

Plzeňští fotbalisté odletěli do Říma na další zápas Ligy mistrů

Proti elitnímu italskému týmu se musejí obejít bez reprezentačního záložníka Jana Kopice, který si ze souboje se sparťanem Costou odnesl pochroumaný kotník, jež mu zdobí sádra. „Kopi patří do základní sestavy, nahradit ho nebude lehké. Ale máme široký kádr, abychom to zvládli," řekl před odletem záložník Jan Kovařík.

Oba týmy jsou v dobrém rozpoložení. Plzeň ukončila v pátek podzimní neporazitelnost Sparty, AS se zase naladilo triumfem v římském derby nad Laziem (3:1). „Je určitě lepší jet do Říma po výhře nad Spartou než kdybychom s ní ztratili. Může nám to dodat sebevědomí," podotkl Kovařík.

Viktoria se s AS Řím střetla před dvěma lety ve skupině Evropské ligy. Zatímco v Doosan Aréně dokázala vzít favoritovi bod (1:1), v Itálii vysoko padla (1:4). Hattrickem se tehdy blýskl bosenský útočník Edin Džeko. Ten bude hlavní hrozbou domácích i v úterý večer.

„Hráli jsme tehdy vcelku dobře, ale Řím měl Džeka, který dal fantastické góly. Je těžko bránitelný. Věříme, že nebude mít svůj den," přeje si obránce David Limberský. „AS je doma obrovsky silný. Ale s CSKA jsme si ověřili, že se v Lize mistrů hrát dá. Uvidíme, na co bude náš výkon stačit," doplnil zkušený obránce.

Viktoriány po příletu čeká přesun do hotelu a odpočinek, od 19 hodin absolvují předzápasový trénink na Olympijském stadiónu. Úterní duel s týmem, ve kterém působí reprezentační útočník Patrik Schick, začíná ve 21 hodin (přímý přenos vysílá O2 TV Sport).