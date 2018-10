Vrba: Mrzí mě, že jsem nevzal Schicka na ME a že se Džekovi nevyřídilo české občanství

Jestli AS Řím vyrukuje v úterním duelu Ligy mistrů na hrotu s obávaným střelcem Edinem Džekem nebo českým reprezentačním útočníkem Patrikem Schickem, trenér Plzně Pavel Vrba neřeší. „Přiznám se, že je mi to jedno. Jen lituju, že jsem Patrika nevzal před dvěma lety na mistrovství Evropy, z mého pohledu to byla chyba,“ uvedl Vrba na tiskové konferenci na Olympijském stadiónu.