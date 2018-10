Limberský: Ve druhé půli to bylo bago. Tlačili jsme hodiny, aby zápas už skončil

Sestřih z utkání AS Řím - Plzeň

David Limberský ví, že jeho Plzeň neměla proti AS Řím žádnou šanci

Edin Džeko z AS Řím se raduje z vedoucí branky proti Plzni.

Edin Džeko (vpravo) z AS Řím dává gól proti Plzni.

Plzeňský obránce Roman Hubník (vlevo) zasahuje před Lorenzem Pellegrinim z AS Řím.

Trenér AS Řím Eusebio Di Francesco při utkání s Plzní.

Edin Džeko (vlevo) z AS Řím dává svůj druhý gól proti Plzni.

Edin Džeko z AS Řím při utkání s Plzní.

Justin Kluivert z AS Řím se raduje z gólu proti Plzni.

Byla to dobrá zkušenost, nebo spíš trápení?

Od pětašedesáté minuty to bylo trápení. Tlačili jsme hodiny, aby zápas už skončil. První půle ještě šla. I když jsme dostali dva laciné góly, měli jsme dvě šance. Pět nula je asi odraz reality.

Zlomil se zápas druhý gólem těsně před přestávkou?

Škoda druhé branky, měli jsme půli dohrát o gól. Prvních deset minut druhé půle bylo slušných, ale bohužel přišel třetí gól. Pak už to byla bago. Řím svoje šance proměňoval fantasticky, ukázala se kvalita. Bylo vidět na každém doteku, jak mají míč přilepený u nohy. Nám odskakoval, rozdíl byl markantní.

Když jste dvacet minut před koncem prohrávali o čtyři góly, co se vám honilo hlavou?

Ženete hodiny dopředu, byl byste už nejraději v šatně. AS je prostě jinde než my, ale až příliš jsme mu to ulehčili.

Proč se vám nyní nedaří venku? Na Slavii jste padli 0:4, v Jablonci 0:3, teď v Římě 0:5.

Přijde mi, že venku jsou naše výkony bezkrevné. Nejsou tam emoce. Ne, že bychom byli odevzdaní, ale jdeme zápas jen odehrát. Jak na Slavii, v Jablonci, tak i v Římě. Je velký rozdíl v přístupu před našimi fanoušky a venku. Jenže už musíme venku zabrat a v lize vyhrát.

Jak se změnila Plzeň od doby, kdy na podzim 2011 hrála s Barcelonou a AC Milán?

Zestárli jsme o sedm let. Kostra tu pořád je, pár kluků z tehdejší éry tu zůstalo. Jsme rádi, že u toho můžeme být, Ligu mistrů si zahrát. Ale je třeba se dívat do budoucnosti, aby to po nás nastupující generace vzala a hrála nahoře. Výměna určitě za rok, dva bude, věřím, že Plzeň bude pořád nahoře. S námi, nebo bez naší party.

V Římě jste vyrovnali nejvyšší porážku v Lize mistrů. Dal se průběh utkání srovnat s pětigólovým přídělem na Bayernu před pěti lety?

V Mnichově to byl ještě větší kolotoč. V Římě jsme přece jen měli dvě šance. Je ale velký rozdíl hrát proti AS v Evropské lize a v Lize mistrů. Doma jsou neskutečně silní, vždyť Barceloně dali na jaře tři góly a vyřadili jí.