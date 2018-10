Real Madrid v krizi, jakou nepoznal 12 let. Šok v Moskvě zařídil bratr slavné atletky

Ruský tým se před dvěma týdny v Champions League rozešel smírně s Plzní (2:2), jenže zatímco Viktoria v úterý utrpěla vysoký debakl 0:5 v Římě, moskevský armádní klub slavil historickou výhru nad Realem. CSKA se navíc jako prvnímu týmu po třiceti zápasech Champions League podařilo proti Realu udržet čisté konto.

„Nejsme v krizi, ale nehrajeme úplně tak, jak bychom měli. Není pochyb o tom, že se vrátíme na vítěznou vlnu. CSKA každopádně ukázalo, že jsou velmi dobře organizovaným týmem s opravdu výbornými hráči," hodnotil utkání pro stránky UEFA kapitán Realu Luka Modrič.

Historic win for #CSKA at the full Luzhniki stadium! Red-Blues beat the great @realmadrid thanks to Vlasic early goal! 🔴🔵 pic.twitter.com/q8xPW7OVCR — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 2. října 2018

Sám nejlepší hráč světa začal utkání na lavičce, jeho týmu navíc chyběli Sergio Ramos, Gareth Bale a Marcelo. V obraně tak zažil ostrý debut Sergio Reguilón.

„Je to pro mě hořkosladký zápas, jsem šťastný za debut, ale prohráli jsme. Takhle nemůžeme pokračovat dál. Třikrát jsme trefili tyč, měli spoustu šancí, ale míč jsme zkrátka do brány nedostali. Důležité ale je, že si šance vytváříme. Góly přijdou," uklidňoval se 21letý obránce.

Real srazila na kolena už ve druhé minutě utkání hrubka Toniho Kroose, jehož zpětnou přihrávku vystihl Nikola Vlašič a z nabídnuté šance nezaváhal. Pro dvacetiletého bratra dvojnásobné mistryně světa ve skoku do výšky Blanky Vlašičové šlo o životní trefu.

„Byl to asi vůbec největší zápas v mém životě," přitakával útočník zapůjčený do CSKA na hostování z Evertonu. V sezóně se trefil potřetí a ani ho tak nemusí mrzet, že se do kádru anglického týmu neprosadil.

„Prostě jsem se tam do týmu nedostal, přišel jsem do CSKA a jsem šťastný, že tady můžu být a hrát tyto velké zápasy," těšilo rodáka ze splitu.

„Proti Relu jsme se snažili nastoupit jako by šlo o bezejmenné hráče. Říkali jsme si, že jsou to lidé jako my. Samozřejmě jsou to skvělí fotbalisté, ale my jsme si věřili a tento přístup se nám vyplatil," kvitoval střelec vítězné branky, jenž poslal CSKA do čela tabulky skupiny G.